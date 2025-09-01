扯！ 台中逾70名學生開學日搭公車遭丟包 業者謊稱車輛故障被戳破

大雅開往台中市區的525路公車，9/1開學日一早發生離譜的脫班事件。（資料照，中市府提供）

2025/09/01 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9/1）是開學日，沒想到台中大雅區竟然有超過70名準備搭公車上學的學生遭「丟包」，當地名代一大早就接獲多名家長投訴，大雅開往市區的525路公車原訂清晨6點多的2班車遲遲沒出現，導致擔心開學第一天就遲到的學童焦急聯繫家長接送，現場一片混亂。經查，竟然是公車司機睡過頭和臨時請假住院，所屬客運公司起初還謊稱是車輛故障，讓家長直呼傻眼。

綜合媒體報導，台中市議員吳呈賢、吳建德的服務處今天一早接獲多名家長投訴，大雅學生前往市區上學的重要公車路線「525路公車」，開學首日大出包，原訂清晨6點25分及6點35分的2班車突然臨時取消，造成超過70名搭車上學的學生在站牌苦苦等不到車，只能趕緊打電話給家人接送，還有人直接騎iBike趕快衝到學校，生怕遲到。

據悉，有家長致電營運525路公車的中鹿客運，得到的回應是車輛故障。怎料後續市議員向交通局查證，戳破業者謊言，原來是其中一名駕駛睡過頭，另一名則是臨時住院，導致2班車停駛。吳呈賢怒斥，搭乘525路公車的學生多半就讀台中一中、台中女中、台中二中、曉明女中等明星學校，上下學時間幾乎班班客滿，暑假期間其實就已經頻傳脫班，但學生還可以自行調整搭車時間，可如今正式開學，竟然還發生如此離譜的事，業者甚至欺騙家長企圖卸責，交通局更放任業者長期擺爛，害學子和家長在開學首日就亂陣腳。

吳建德也批評，民營公車一年獲得市府補助4000多萬，結果卻是這種服務品質，這已經不是純的管理疏失，而是業者長期缺乏誠信與責任感，交通局也選擇縱容，這是對市民權益的漠視！

