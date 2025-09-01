高雄前鎮漁港漁船大併排 網友：未記取秋颱山陀兒漂流教訓

前鎮漁港漁船大併排，引發安全疑慮。（記者洪定宏攝）

2025/09/01 16:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕漁業署展開老舊遠洋漁船收購計畫，多達80艘已報廢或即將報廢的漁船湧進前鎮漁港，因碼頭整建、空間不足，導致多達8艘至11艘的漁船併靠數排，形成罕見的「奇景」，引發安全疑慮。因為進入秋颱好發的時節，網友質疑負責託管高市海洋局：「沒有記取去年山陀兒颱風漂流的教訓！」

回顧去年10月3日上午，秋颱山陀兒挾至少17級的破表強風從高雄登陸，前鎮漁港多達19艘的漁船斷纜，其中13艘漂進高雄港商港航道，引發嚴重的航安危機；高雄港務分公司緊急派大型拖船擋住漁港港嘴，另6艘漁船才沒有漂進商港。

高雄港務分公司指出，去年漂流的漁船撞損高雄港碼頭輪擋、防舷材、岸水坑、岸壁等設施，更影響拖船調度作業，已多次函請海洋局儘速研議前鎮漁港攔設漁船方案，且在防颱會議特別要求海洋局必須提出防範作為，今年7月23日更函請海洋局應訂定前鎮漁港漁船防颱繫纜規定。

海洋界事後檢討發現，漁船的纜繩繫固不僅不夠牢靠，更因很多艘漁船併排引發安全疑慮，沒想到依舊有數排的8艘至11艘漁船併靠，導致航道縮減。

海洋局表示，已要求加強港區內防颱纜繩加固作業，若發現未確實繫纜或纜繩老舊，立刻要求船主改善；另協調高雄港務分公司在陸上颱風警報發布後，調派2艘大馬力拖船在前鎮漁港港嘴處應變，也提醒漁業署加速完成收購老舊漁船事宜。

