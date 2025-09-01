為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    教育部試辦視覺障礙專業支持服務 點亮視障兒學習成長之路

    教育部試辦視覺障礙專業支持服務，點亮視障兒學習成長之路。圖為教育部舉辦研習，學員進行視覺障礙情境體驗。（教育部提供）

    教育部試辦視覺障礙專業支持服務，點亮視障兒學習成長之路。圖為教育部舉辦研習，學員進行視覺障礙情境體驗。（教育部提供）

    2025/09/01 16:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕點亮視障幼兒學習成長之路，教育部今（2025）年啟動「2至8歲兒童視覺障礙專業支持服務試辦計畫」，為視覺障礙學童提供專業的支持服務。

    教育部國教署組長王慧秋說明，試辦計畫包含視障專家入校（園）輔導，提供視覺障礙專業評估、定向行動訓練、生活技能訓練、盲用電腦示範教學，及辦理視覺障礙專業知能研習，以提升學前特教教師、教保服務人員及國小低年級教師的視覺障礙專業知能。

    王慧秋表示，透過視障專家入校（園）觀察與晤談，幫助視障學童克服學習上的挑戰、發揮潛能，例如教導掌握導盲杖使用技巧，提升其定向行動及環境適應能力，定向行動訓練提前讓視障孩童學會辨識國小教室、廁所及校內建築物所在位置，建構校園心理地圖，協助其入小學後能更快適應校園環境，展現出對未來自主學習的期待。

    教育部為此舉辦視覺障礙專業知能研習，吸引近百位來自教保服務機構、國小及特殊教育相關專業人員參與。課程運用特製護目鏡模擬視覺障礙情境，讓教師進行體驗學習，並透過視障幼兒個案研討及功能性視覺評估，瞭解視障學童學習需求。另邀請視障者及定向行動教師進行分組實作討論，引導教師思考在面對不同需求的視障學童時，提供合適的教學支持與適性發展策略，協助視障學童即時獲得適切的教育資源與特教支持服務。

    視覺障礙專家入校（園）輔導實施計畫及申請表，可於全國教保資訊網-學前特教專區-幼兒/家長資源區-支持服務查詢，提供各地方政府評估轄內視障學童服務需求後提出申請，為視障學童打造更具包容性的學習環境與成長機會。

