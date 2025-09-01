玩轉台南攝影比賽得獎名單出爐 《生命之樹懸日》奪冠

玩轉台南攝影比賽，鄭美幸作品《生命之樹懸日》奪得金牌。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府舉辦「玩轉台南．百樣精采」攝影比賽得獎名單出爐，總獎金高達15萬元，收件達665件作品，競爭激烈。觀旅局長林國華表示，最後精選25件作品，期以影像展現台南景點的多元魅力及豐富的人文故事。

「玩轉台南．百樣精采」邀集專家、學者公開討論與多輪評選，最終精選出25件作品。金牌由鄭美幸所拍攝的《生命之樹懸日》奪得。金、銀、銅牌作品得主分別可獲得3萬、2萬及1萬元獎金，特優及佳作各分別可獲得5千元及3千元獎勵金。

市長黃偉哲表示，6處景點本已是知名的攝影熱點，吸引許多攝影愛好者創作，此次得獎作品更是張張精采；邀請喜愛攝影的民眾來台南，上山下海探索美景，透過鏡頭將把台南美麗、美好紀錄下來，分享出去，成為最有力的民間觀光大使。

評審何南輝表示，《生命之樹懸日》作品色調非常完美，構圖簡單而平衡，在不著痕跡中凸顯出所要表達的主題，懸日位置抓得恰到好處，看似不顯眼的小小人影有著畫龍點睛之妙，畫面瞬間有了動與靜的互動，搭配倒影水波，讓觀賞者感受到寧靜美感，完整詮釋濱海的落日美景。

攝影藝術家王素滿則提到，銀牌作品《黃金海岸夕燒浪絲之美》以台南黃金海岸季節限定的綠藻景觀為拍攝主題，巧妙捕捉夕陽時分雲彩，增添畫面層次與豐富度，運用慢速快門拍攝手法展現海浪流動之美，手法獨特與眾不同，相當吸睛。

台南大學視覺藝術與設計學系副教授范如菀表示，此次參賽作品水準相當高，獲得銅牌的作品《八角樓雨夜》，以獨特視角詮釋了作者心中的台南，透過敏銳觀察，捕捉到古都獨有風情，並藉由飽和的色彩與畫面靜中帶動的節奏，巧妙運用地面倒影映照八角樓的歷史與文化意象。整體構圖不僅呈現出鹽水小鎮的古老風貌，更彰顯出其在地的活力與生命力。

玩轉台南攝影比賽，張美珍作品《黃金海岸夕燒浪絲之美》奪得銀牌。（台南市政府提供）

玩轉台南攝影比賽，蕭慶良作品《八角樓雨夜》奪得銅牌。（台南市政府提供）

