中小學生手機管理 教育部：依現行規定執行

中小學生手機管理，教育部今表示，依現行原則執行。（資料照）

2025/09/01 16:03

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學今（1）日開學，教育部預告「校園手機管理草案」，原本預計新學期實施，但教育部今日說明，目前該草案仍在持續蒐集意見與調整階段，學校管理學生手機等行動載具，依照現行的原則執行。

教育部說明，有關校園行動載具原則修正草案，目前仍在持續蒐集意見與調整階段，學校校園行動載具管理可依現行原則執行，教育部將持續與各界溝通，未來也會審慎評估學校的實際推動與準備情形，作為後續政策執行的重要參考。

請繼續往下閱讀...

現行「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」於2019年訂定，學校邀集教師、家長、學生共同討論後，訂出管理方式，皆以關機為原則，僅教師引導學習或緊急聯繫除外可使用手機。因此，現行學生攜帶手機到學校，許多學校訂定「學生使用行動載具管理要點」，上課收管手機「人機分離」，校園因而出現「養機場」 及「停機坪」。

立法院去年10月召開手機管理相關公聽會，教育部依公聽會決議，研修草案並於今年5月公告，採彈性分階段管理，國中小由學校或各班集中保管，細節須經校務會議審議通過；高中須邀集教師、家長、學生各方代表，共同討論管理機制，以校為單位採一致性規範，但學生團體對此曾赴教育部靜坐陳抗，教育部於6月舉辦公聽會，邀學生團體及學生代表對話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法