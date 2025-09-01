為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    石岡熱氣球嘉年華落幕 3天吸引近31萬人次參與

    今年台中石岡熱氣球嘉年華，3天吸引約31萬人次參加。（民政局提供）

    2025/09/01 16:03

    〔記者歐素美／台中報導〕2025台中石岡熱氣球嘉年華昨晚落幕，民政局表示，為期3天的活動，共吸引近31萬人次參與，創歷史新高，展現石岡熱氣球的驚人氣勢。

    民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華今年第五屆，人氣持續攀升，不僅讓市民與遊客就近體驗熱氣球魅力，也逐步塑造出獨特的山城品牌，展現台中山城的自然風光與人文特色。

    吳世瑋說，嘉年華已成為中台灣最具代表性的活動之一，每日的繫留體驗皆吸引大批遊客搶購，票券幾乎一開賣就秒殺。活動首日即湧入4萬人次，週末更是人潮爆滿，單日就突破15萬人，閉幕日也有12萬人共襄盛舉，3天累積高達31萬人次，盛況空前。

    石岡區長徐天龍表示，今年活動雖受到午後熱對流影響，連續3天下午都有短暫降雨，但市府團隊與廠商皆在雨勢趨緩、確認安全無虞後，迅速啟動升空作業，最終6場繫留體驗全數順利完成，展現專業與用心。

    石岡區公所指出，石岡熱氣球嘉年華自2020年起舉辦，每年於8至9月間登場，讓民眾不用遠赴台東，就能在台中近距離感受熱氣球升空的壯麗景象，活動同時結合音樂會、煙火秀、光雕秀等表演，不僅吸引大量遊客湧入石岡，更成功為山城注入觀光活力。

