    生活

    新北汐止白雲國小獲Google國際認證 教局長張明文：對學校數位教育的肯定

    全國唯一在校園擁有F-5E戰機、以「白雲飛行學院」課程聞名的新北市汐止區白雲國小，榮獲 Google Reference School 國際認證。新北市教育局長張明文（後排中）主持揭牌，並與白雲國小校長施富有（後排中右一）、師生合影。（記者俞肇福攝）

    2025/09/01 16:03

    〔記者俞肇福／新北報導〕全國唯一在國小校園內擁有F-5E戰機、以「白雲飛行學院」課程聞名的新北市汐止區白雲國小，榮獲Google Reference School國際認證！成為新北市第2所、全國第6所獲得此殊榮的國民小學。今天（1日）適逢高中以下各級學校開學日，由新北市教育局長張明文主持揭牌典禮，帶領師生一同體驗最新Google AI教育科技應用，象徵新北教育的數位成果，躍上國際舞台。

    白雲國小校長施富有表示，學校全面導入Google教育工具，不僅應用於課程教學，提升教學效能與學習深度。從探索F-5E戰機歷史，到運用數位工具模擬飛行，孩子們的學習已突破課本框架，在創意與自信中展翅翱翔。這次獲得國際認證，正是對學校多年深耕數位教育、打造創新學習環境的高度肯定。

    張明文強調，白雲國小的成就不僅是學校的突破，更展現新北市在數位教育上的領先，Google Reference School國際認證是對師生努力最好的獎章。市府將持續提供資源支持校園數位轉型，讓更多孩子能在AI科技輔助下開拓無限可能，「不只是會使用科技，更要成為創新的未來人才」

    小六生鄭晴柔開心地說，「一開始覺得很難，但不斷地嘗試後，真的完成了小程式，超有成就感！還能教同學怎樣操作，覺得自己好像工程師。」

    全國唯一在校園擁有F-5E戰機、以「白雲飛行學院」課程聞名的新北市汐止區白雲國小，榮獲Google Reference School國際認證。教育局長張明文表示，代表新北數位教育獲得肯定。（記者俞肇福攝）

    熱門推播