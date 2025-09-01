為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗市南苗市場管理協會久未運作 被苗縣府限期改選

    苗栗市公所在城隍廟前廣場召開「市長與攤販有約」，攤商反映市場水溝清潔等問題。（記者張勳騰攝）

    苗栗市公所在城隍廟前廣場召開「市長與攤販有約」，攤商反映市場水溝清潔等問題。（記者張勳騰攝）

    2025/09/01 15:58

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公有南苗零售市場，已有60多年歷史，苗栗市公所未來將進行都市更新計畫，讓傳統市場重現光彩，南苗市場雖成立有市場管理協會管理；惟依據苗栗縣政府資料，該管理協會從2019年後會務久未運作及未辦理理監事改選，要求11月1日前召開會員大會辦理改選，苗縣府目前認定該市場佔用道路營業為不合法，要求該協會合法提出申請，該協會29日將召開會員代表大會，完成合法程序。

    南苗市場為苗栗市最大的傳統零售商區，目前攤販有286人，除休市外，每天逛市場的民眾絡繹不絕。苗栗市長余文忠表示，公所積極推動南苗市場都市更新計畫，涵蓋南苗市場及原敬軍新村周邊的南、北兩側街區；將透過活化閒置土地，促進當地發展並兼顧公共利益，提升居住安全，改善生活環境，為南苗地區帶來新生。

    苗栗市公所今（1）日在城隍廟前廣場召開「市長與攤商有約」，約70位攤商參加；有攤商要求市公所水溝要定期消毒清理，攤商營業不要淋雨、曬太陽，並加強管理，不要亂七八糟等。

    惟苗栗市公所指出，南苗市場管理協會目前管理範圍，已超出1992年1月底苗市公所所核定的範圍，未來將由改選後的協會依現地擺攤狀況，在不影響交通及居民生活並取得周邊店家共識後，要求該協會再依相關規定向苗栗市公所申請路權。

    與會的苗栗縣政府工商發展處公用事業科人員也表示，南苗市場在馬路上營業，被認定是違建，加上未具備消防及住家安全等，完全是不合法，依縣府立場，要求合法申請，希望南苗市場管理協會有完備的管理組織，依法申請建築執照，否則就要拆除。

