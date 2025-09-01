巡視步道、保護生態 雪霸向「靠山」致敬

巡視步道、保護生態，雪霸向靠山致敬。圖為陳中華。（雪管處提供）

2025/09/01 15:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園轄下自然生態資源豐富，加上近年來山林開放後登山客增多，雪霸國家公園管理處職員工作量也增加，國家公園署頒發保育巡查卓越人員獎，分別在雪管處武陵管理站、觀霧工作站服務的賴輝銘、陳中華獲獎，2人分別在雪霸國家公園服務超過20年、10年，也是泰雅族人，被雪管處稱讚為國家公園不可或缺的靠山。

由於高山地質脆弱，賴輝銘、陳中華每逢颱風侵襲或有較大雨勢影響高山地質，2人常身先士卒四處巡查登山步道狀況，在高山步道四處確認步道安全性，並回報給雪管處後才能開放，可以說是山友的堅強靠山。

另外，因登山風氣盛行，雪霸諸多登山路線發生山友受傷等山難時，2人也趕在第一時間與消防人員一起前往救援。賴輝銘、陳中華因出身泰雅族部落，也積極巡視雪霸珍貴林木與動物等，避免自然資源受到不肖分子覬覦破壞。

另外，雪霸國家公園轄內的七家灣溪為國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭主要棲息地，復育國寶魚也是保育巡查員不可或缺的工作。雪管處說，保育巡查員踏遍雪霸群山，保育巡查、自動相機回收、步道設施檢修更是賴輝銘、陳中華的日常，且2人生於斯，長於斯，山，就是他們另一個家，他們的背影也被雪管處眾多人員認為是堅強的靠山。

巡視步道、保護生態，雪霸向靠山致敬。圖為賴輝銘。（雪管處提供）

