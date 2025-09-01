為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部台語、客語文學獎開跑 獎金加倍最高10萬元

    教育部台語客語文學獎開跑，獎金加倍最高10萬元。（圖擷取自教育部語文成果網官網）

    教育部台語客語文學獎開跑，獎金加倍最高10萬元。（圖擷取自教育部語文成果網官網）

    2025/09/01 15:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕第10屆教育部台灣台語及台灣客語文學獎開始徵件，教育部今（1）日說明，自這一屆起活動獎金加倍，最高單項獎金上看10萬元，徵選文類包括現代詩60行以內，散文2500字至4500字，短篇小說5000字至13000字。

    教育部終身教育司科長蔡忠武說明，即起至10月31日止受理報名（以郵戳為憑），配合「教育部台灣本土語言文學獎實施要點」修訂公布，自這一屆起活動獎金加倍，最高單項獎金上看10萬元，並微調部分徵選規定，基於該文學獎鼓勵各界以台灣台語及台灣客語持續創作本土文學之精神，原「獲得同組同類第一名達二次者不得參賽」之參選限制，修改為下二屆暫停報名資格。

    蔡忠武表示，教育部為推廣台灣本土語言教育，致力推動國人運用本土語言及文字進行文學創作，展現台灣多樣的語言魅力與風貌，進而深化在地文化的傳承與發展，自2008年起舉辦本土語言文學獎活動，至今年已經是第10屆，這屆文學獎分別徵選台灣台語及台灣客語文學作品，徵件組別分為學生組、教師組及社會組，社會大眾、各級學校教師及國內高級中等以上學校學生歡迎踴躍參與。

    台灣台語、台灣客語書寫及拼音系統資源，如「台灣台語推薦用字」、「台灣台語羅馬字拼音方案」、「台灣客語書寫推薦用字」、「台灣客語拼音方案」等，可至教育部語文成果網查詢。徵文活動詳情參見相關資訊，並下載徵文簡章。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播