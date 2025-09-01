為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    扯！台南政大書城「搶救書本大作戰」天晴竟水淹原因曝

    台南政大書城淹水，員工緊急展開搶救書本大作戰。（圖翻攝自「政大書城」臉書）

    2025/09/01 15:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南老書局「政大書城」發出公告暫停營業，主因是設備故障導致大規模積水，書局小編緊急貼文「搶救書本大作戰」，盼能將損失降到最低，重新開放後再請大家來買書支援。小編也自嘲統計「累積滑倒次數」。

    政大書城透過粉專PO出照片，畫面中店內地上滿是積水，工作人員緊急拿出橘色大垃圾桶、水桶清除積水，後來更出動機器協助，目前尚未貼出恢復營業的公告。網友也紛紛留言：「希望一切順利」，也有熱心網友響應「明天可以去支援」。

    據了解，是甫進駐的NET品牌服飾店消防灑水系統爆管，水順勢流往位在地下1樓的政大書城。

    台南政大書城經理李信賢表示，感謝各位的關心，書櫃和書籍多少有受損，還沒有時間去估算損失金額，官網貼文後，也有民眾第一時間就來幫忙掃水，很感謝，預估明天可恢復營業；NET也回覆，關於台南政大書城淹水一事，已經與政大書城聯繫處理中，感謝關心。

    熱門推播