扯！台南政大書城「搶救書本大作戰」天晴竟水淹原因曝

台南政大書城淹水，員工緊急展開搶救書本大作戰。（圖翻攝自「政大書城」臉書）

2025/09/01 15:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台南老書局「政大書城」發出公告暫停營業，主因是設備故障導致大規模積水，書局小編緊急貼文「搶救書本大作戰」，盼能將損失降到最低，重新開放後再請大家來買書支援。小編也自嘲統計「累積滑倒次數」。

政大書城透過粉專PO出照片，畫面中店內地上滿是積水，工作人員緊急拿出橘色大垃圾桶、水桶清除積水，後來更出動機器協助，目前尚未貼出恢復營業的公告。網友也紛紛留言：「希望一切順利」，也有熱心網友響應「明天可以去支援」。

請繼續往下閱讀...

據了解，是甫進駐的NET品牌服飾店消防灑水系統爆管，水順勢流往位在地下1樓的政大書城。

台南政大書城經理李信賢表示，感謝各位的關心，書櫃和書籍多少有受損，還沒有時間去估算損失金額，官網貼文後，也有民眾第一時間就來幫忙掃水，很感謝，預估明天可恢復營業；NET也回覆，關於台南政大書城淹水一事，已經與政大書城聯繫處理中，感謝關心。

台南政大書城淹水，員工緊急展開搶救書本大作戰。（圖翻攝自「政大書城」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法