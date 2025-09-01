消保官查核新北家具展 提醒留意定作金額收取方式

新北市消保官日前會同經發局聯合稽查家具展業者。（新北市法制局提供）

2025/09/01 15:44

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北巿政府法制局消保官今年7、8月會同經發局，分別在三重體育館、五股工商展覽館家具展，調查13家參展業者的定型化契約及行銷方式，雖未發現違法情事，但多數業者在定作（客製化）服務收取3成定金，另部分業者僅口頭告知型錄買賣的7天猶豫期，消保官提醒民眾應確認契約條款，留意總金額計算方式，避免爭議。

消保官鍾佳儒今表示，鑑於去年至今收到14件家具展消費爭議申訴，近期針對2場大型家具展加強查核，發現多數業者於定作服務收取3成定金，部分業者另加收材料費；提供型錄商品買賣的7家業者，多數明確揭露7天猶豫期，但有部分業者僅口頭告知，缺乏完整書面說明，另有業者在契約明定「3年有效期屆滿，將依顧客意願返還定金或重新換約。」

鍾佳儒提醒，家具展多以促銷優惠吸引消費者，但部分交易涉及高額定作或安裝，民眾應注意確認契約條款，簽約前審閱是否載明交貨日期、付款方式、退費及保固內容。並留意定金與材料費，避免日後因加收材料費用產生爭議。另須警惕展場業者的口頭承諾，務必要求業者出具書面契約或收據，或將口頭承諾以文字方式載明於訂購單上，確保交易權益；型錄商品的家具買賣，消費者可善用7天猶豫期，保留發票與契約證明，享有解除契約權利。

