為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跟自己賽跑！彰化伸仁國小學生 開學第一件事「決定自己中心德目」

    彰化縣伸仁國小在開學第一天，就是每位學生為自己新學期許願，由書法老師親筆謝下。（伸仁國小提供）

    彰化縣伸仁國小在開學第一天，就是每位學生為自己新學期許願，由書法老師親筆謝下。（伸仁國小提供）

    2025/09/01 15:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕開學第一天最重要的事！彰化縣國中小都在今天（1日）開學，伸港鄉伸仁國小全校88位學生，上學第一件事，就是為自己許願，每個人都選定自己的新學期「中心德目」，由3位書法老師親筆寫在「日日新冊頁」，做個跟自己賽跑的人。

    伸仁國小校長熊黛綾指出，往年都是由校方決定中心德目，每2個星期輪換一次。校方討論後決定「由學生自己決定自己的中心德目」，師長選出勤學、禮節、勇敢、負責、合作、有恆等12個德目，再由學生敲定自己的新學期新目標。

    熊黛綾表示，有小朋友選擇「信實」，坦承自己偶而會向姊姊說謊，覺得不太好，希望立為自己的新目標；也有學生選擇「孝順」，因為媽媽生病了，期許自己能為媽媽多做點事。學校也會提供指引，建議低中高年級學生，在日常實踐路上的行為準則。

    校方今天請來3位伸港書法老師周益進、楊文吉與曾梓棟，來為88位小朋友用毛筆寫下新學期新願望在「日日新冊頁」上，希望每學期都許下不同的「中心德目」，讀完國小6年畢業時，就可以用行動實踐12個品德目標。

    彰化縣伸仁國小邀請書法老師，為每位學生的新學期願望用毛筆寫在冊頁上。（伸仁國小提供）

    彰化縣伸仁國小邀請書法老師，為每位學生的新學期願望用毛筆寫在冊頁上。（伸仁國小提供）

    彰化縣伸仁國小邀請書法老師，為每位學生的新學期願望用毛筆寫在冊頁上。（伸仁國小提供）

    彰化縣伸仁國小邀請書法老師，為每位學生的新學期願望用毛筆寫在冊頁上。（伸仁國小提供）

    彰化縣伸仁國小在開學第一天，每位學生選定專屬自己的新學期願望。（伸仁國小提供 ）

    彰化縣伸仁國小在開學第一天，每位學生選定專屬自己的新學期願望。（伸仁國小提供 ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播