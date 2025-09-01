跟自己賽跑！彰化伸仁國小學生 開學第一件事「決定自己中心德目」

彰化縣伸仁國小在開學第一天，就是每位學生為自己新學期許願，由書法老師親筆謝下。（伸仁國小提供）

2025/09/01 15:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開學第一天最重要的事！彰化縣國中小都在今天（1日）開學，伸港鄉伸仁國小全校88位學生，上學第一件事，就是為自己許願，每個人都選定自己的新學期「中心德目」，由3位書法老師親筆寫在「日日新冊頁」，做個跟自己賽跑的人。

伸仁國小校長熊黛綾指出，往年都是由校方決定中心德目，每2個星期輪換一次。校方討論後決定「由學生自己決定自己的中心德目」，師長選出勤學、禮節、勇敢、負責、合作、有恆等12個德目，再由學生敲定自己的新學期新目標。

熊黛綾表示，有小朋友選擇「信實」，坦承自己偶而會向姊姊說謊，覺得不太好，希望立為自己的新目標；也有學生選擇「孝順」，因為媽媽生病了，期許自己能為媽媽多做點事。學校也會提供指引，建議低中高年級學生，在日常實踐路上的行為準則。

校方今天請來3位伸港書法老師周益進、楊文吉與曾梓棟，來為88位小朋友用毛筆寫下新學期新願望在「日日新冊頁」上，希望每學期都許下不同的「中心德目」，讀完國小6年畢業時，就可以用行動實踐12個品德目標。

彰化縣伸仁國小邀請書法老師，為每位學生的新學期願望用毛筆寫在冊頁上。（伸仁國小提供）

彰化縣伸仁國小在開學第一天，每位學生選定專屬自己的新學期願望。（伸仁國小提供 ）

