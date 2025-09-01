去年僅8新生 口湖宜梧國中轉型公辦民營實驗學校今揭牌

宜梧國中114學年度起轉型為公辦民營實驗學校，吸引23名新生入學。（記者李文德攝）

2025/09/01 15:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉宜梧國中學區學生外流嚴重，縣府推動宜梧國中轉型為「公辦民營實驗教育學校」，由誠致教育基金會提出KIST創新教育模式經營計畫，114學年度起掛牌，今（1）日舉辦揭牌典禮，是全縣第4所公辦民營實驗學校。校方表示，本學年度學生數增至52人，將朝3大教學目標邁進。

宜梧國中1974年從口湖國中宜梧分部獨立設校，學區包括8個村落，全盛時期共有12班536人，但少子化及家長考量未來競爭力，大多將孩子送到大校就讀，導致學校去年學生剩38人，新生僅有8人入學。縣府去年起推動公辦民營實驗學校轉型，當時家長一致拍手通過。

請繼續往下閱讀...

114學年度起宜梧國中由誠致教育基金會辦理，雲林縣長張麗善、口湖鄉長李龍飛、教育基金會董事長李吉仁等人出席揭牌典禮。

校長張碩玲表示，今年度新生人數共有23人，有3名為學區外學生，總計全校有5班共52名學生，轉型為KIST創新教育模式，將朝品格、學習、文化力等三大核心目標邁進，此外更會導入專題導向學習法，鼓勵學生以自己家鄉為基地，探索口湖在地海洋生態、養殖產業及社區發展等議題，強化學生自主學習能力。

李吉仁表示，目前全國共有13所KIST創新教育模式經營的公辦民營學校，宜梧國中是推動最順利的學校，顯見公辦民營實驗教育可行，近來更有企業加入，相信會帶入更多資源，讓就讀實驗教育學校學生，有更優質的學習環境。

張麗善表示，除宜梧國中外，更有拯民國小、樟湖國中小及蔦松國中等3所是公辦民營實驗學校，都有非常好的成效，期盼隨著KIST教育理念的導入，可成為偏鄉創新教育的標竿學校，加強在地家長對公立學校的信心。

宜梧國中114學年度起轉型為公辦民營實驗學校，吸引23名新生入學。（記者李文德攝）

轉型的宜梧國中是全縣第4所公辦民營實驗學校。（記者李文德攝）

114學年度起宜梧國中轉型為公辦民營實驗學校，今揭牌。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法