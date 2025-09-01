為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    病倒斷木長出「子實體」傳染 竹縣坪林國小又2樹染褐根病

    農業部林試所博士傅春旭（右）檢視圖左上台灣欒樹周邊還有哪些樹木遭到感染，其助理張詠怡則蹲在地上進一步檢視台灣欒樹病況。（記者黃美珠攝）

    2025/09/01 15:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣坪林國小校園也傳褐根病害！該校的台灣欒樹和光臘樹今天經農業部林業試驗所博士傅春旭等專家到場會診確認，被一旁已先遭褐根病害倒塌、根部海綿化還長出「子實體」的斷木接觸後染病，至於另棵木棉初判是感染了跟褐根病同屬不同種的「木層孔菌」，病情進展雖不如褐根病厲害，但結果相同，一樣需要當心防治。

    坪林國小校長余舒蓉說，該校林木多達48種、237棵樹木。近2年陸續發現樟樹、麵包樹以及台灣欒樹疑遭病害，其中樟樹旁的木棉根部腐爛、不穩為防倒塌已先移除，就怕樟樹也不保。

    操場旁的台灣欒樹去年秋天就沒有正常開花，今年春天沒抽新芽，緊鄰的光臘樹也乾枯了，停車場旁的麵包樹根部也腐朽，大家懷疑是惡名昭彰的褐根病所致，才向林試所求助，後續會根據傅春旭的診斷爭取經費進行救治。

    林試所博士傅春旭帶著助理張詠怡，會同該所森林保護組助理研究員林介龍到場會診期間，確認前述4棵樹木，只有台灣欒樹和光臘樹確診，感染源就在緊鄰堆放的乾枯斷木。這根斷木不僅輕乾、海綿化，甚至長出了「子實體」，代表有孢子，能空飄傳染病菌，不及早防治，危害只怕會更大。

    至於危害木棉的是木層孔菌，殺傷力雖沒褐根病強大，但最終結果一樣。所幸病株已移除，距離樟樹也還有段距離。而麵包樹是先受病害，樹勢變差再遭天牛等蟲害才健康惡化，只要及早醫治，且避免樹根遭輾壓和踩踏，可望就能康復。

    圖中深色、類似菇狀的，就是「子實體」，代表先前感染褐根病而死亡的枯木已經能透過空氣傳播病菌。（記者黃美珠攝）

    坪林國小校內，先前因感染褐根病倒塌，被鋸成段木堆放的病源。（記者黃美珠攝）

    坪林國小台灣欒樹旁的段木，樹體已經明顯因感染褐根病而海綿化。（記者黃美珠攝）

    林試所博士傅春旭（右2）詳細跟坪林國小校長余舒蓉（左2）說明如何醫治台灣欒樹。（記者黃美珠攝）

    林試所博士傅春旭（立者右）跟該所助理研究員林介龍（立者中）、其助理張詠怡（蹲者）一起會診已經先移除的木棉根部病害，確認是木層孔菌所致。（記者黃美珠攝）

    圖中位於麵包樹根部的圓形小孔，就是小型天牛的羽化孔。（記者黃美珠攝）

