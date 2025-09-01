為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台南蛇窟」太嚇人 今年破紀錄捕獲12隻大蛇

    鄭琨諺表示，這隻臭青母頭部呈現明顯的三角形，而且特別兇，作勢要攻擊人，讓他嚇了一大跳。（鄭琨諺提供）

    鄭琨諺表示，這隻臭青母頭部呈現明顯的三角形，而且特別兇，作勢要攻擊人，讓他嚇了一大跳。（鄭琨諺提供）

    2025/09/01 14:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕有「台南蛇窟」之稱的安南區一戶養雞人家，今天又捕獲1隻長達1 .6米的大蛇，累計自今年4月中旬以來，已捕獲12隻，平均1個月捕獲2隻以上。蛇類達人鄭琨諺說，同一地抓了12隻蛇，可說是打破他10幾年捕蛇生涯的新紀錄。

    鄭琨諺表示，這處雞舍自從清明過後，雞蛋常不翼而飛，後來飼主裝了監視器，才發現是被蛇偷吃掉，被記錄過的蛇種有臭青母和眼鏡蛇2種。他受飼主之託，自4月16日抓到第1隻蛇後，迄今已捕獲12條大蛇，每隻都長達1至2米，而且全都是臭青母，唯一發現的1隻眼鏡蛇則特別聰明，每次總能避開陷阱，而未能捕獲。

    鄭琨諺表示，這隻臭青母於昨晚11點多出現雞舍偷吃蛋而卡到陷阱，今早他前往救出，捕捉過程，發現牠有別於其他臭青母，這隻的頭部呈現明顯的三角形，而且特別兇，作勢要攻擊人，讓他嚇了一大跳。最後順利救出，檢視並無受傷後野放。

    鄭琨諺說，這處被稱戲為「蛇窟」的雞舍，可說名不虛傳，他在6月7日，曾1天之內捕獲4隻的紀錄。之後7月沈寂了1個月，8月中旬捕獲1隻，今天又捕獲1隻，累計同一地抓了12隻，可說是空前絕後。

    臭青公又稱王錦蛇，攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，尤其喜歡吃雞蛋。

    「台南蛇窟」又捕獲1隻長達1 .6米的臭青母，累計今年已捕獲12隻。（鄭琨諺提供）

    「台南蛇窟」又捕獲1隻長達1 .6米的臭青母，累計今年已捕獲12隻。（鄭琨諺提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播