「台南蛇窟」太嚇人 今年破紀錄捕獲12隻大蛇

鄭琨諺表示，這隻臭青母頭部呈現明顯的三角形，而且特別兇，作勢要攻擊人，讓他嚇了一大跳。（鄭琨諺提供）

2025/09/01 14:45

〔記者蔡文居／台南報導〕有「台南蛇窟」之稱的安南區一戶養雞人家，今天又捕獲1隻長達1 .6米的大蛇，累計自今年4月中旬以來，已捕獲12隻，平均1個月捕獲2隻以上。蛇類達人鄭琨諺說，同一地抓了12隻蛇，可說是打破他10幾年捕蛇生涯的新紀錄。

鄭琨諺表示，這處雞舍自從清明過後，雞蛋常不翼而飛，後來飼主裝了監視器，才發現是被蛇偷吃掉，被記錄過的蛇種有臭青母和眼鏡蛇2種。他受飼主之託，自4月16日抓到第1隻蛇後，迄今已捕獲12條大蛇，每隻都長達1至2米，而且全都是臭青母，唯一發現的1隻眼鏡蛇則特別聰明，每次總能避開陷阱，而未能捕獲。

請繼續往下閱讀...

鄭琨諺表示，這隻臭青母於昨晚11點多出現雞舍偷吃蛋而卡到陷阱，今早他前往救出，捕捉過程，發現牠有別於其他臭青母，這隻的頭部呈現明顯的三角形，而且特別兇，作勢要攻擊人，讓他嚇了一大跳。最後順利救出，檢視並無受傷後野放。

鄭琨諺說，這處被稱戲為「蛇窟」的雞舍，可說名不虛傳，他在6月7日，曾1天之內捕獲4隻的紀錄。之後7月沈寂了1個月，8月中旬捕獲1隻，今天又捕獲1隻，累計同一地抓了12隻，可說是空前絕後。

臭青公又稱王錦蛇，攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，尤其喜歡吃雞蛋。

「台南蛇窟」又捕獲1隻長達1 .6米的臭青母，累計今年已捕獲12隻。（鄭琨諺提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法