    首頁　>　生活

    泰女10隻活倉鼠丟馬桶沖掉還拍片 動保團體：丟、拍都違法

    有女子近日在社群平台貼出她分批將10隻活生生的小倉鼠丟進馬桶沖掉的影片。（圖翻攝自Threads）

    有女子近日在社群平台貼出她分批將10隻活生生的小倉鼠丟進馬桶沖掉的影片。（圖翻攝自Threads）

    2025/09/01 14:58

    〔記者楊媛婷／台北報導〕有女子將10隻活的小倉鼠分批丟到馬桶沖掉並拍成影片張貼在社群網站，數萬網友痛批殘忍，動保團體表示，女子將動物殘虐致死還有拍成影片都違反動保法，也呼籲民眾飼養動物時要有責任心，若真的無法持續飼養，可透過送養方式，讓其他有意願飼養的民眾接手。

    近期網路平台出現一女子將活倉鼠沖到馬桶的影片，動保團體愛兔協會、愛鼠協會表示，「動保法」保護的動物不只是貓狗，也涵蓋有脊椎的動物，女子此舉已是明顯的虐待動物，可依法開罰外，在網路散播虐待動物的影片也同樣違反動保法，愛鼠協會進一步指出，現行散播虐待動物的影片刑度低，嚇阻力有限，期待修法提高刑度。

    愛兔協會、愛鼠協會都有協助救援小動物，並收容寵物鼠，兩協會表示，若飼主無法持續照顧，可透過社群平台送養尋找新飼主，也可尋求各專門協會協助收容，但究其根本問題，仍出在民眾對寵物的責任心不足，希望民眾若要飼養寵物，必須抱著飼養寵物到最後時刻的決心。

    愛兔協會、愛鼠協會也都指出，取得貓狗以外的小動物成本低，許多民眾會將這類小動物當成玩具看待，當失去新鮮感後就隨意丟棄，更常在夜市等場所會看到獎品就是送小動物的轉盤抽獎或飛鏢抽獎活動，今年打算繼續遊說立法院透過立法，杜絕這類活動。

