    首頁　>　生活

    跨海送資源 游榮吉教育基金會將「玩聚學習」帶到澎湖馬公國小

    游榮吉文教基金會前進馬公國小，推動玩聚學習。（游榮吉文教基金會提供）

    游榮吉文教基金會前進馬公國小，推動玩聚學習。（游榮吉文教基金會提供）

    2025/09/01 14:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人新北市游榮吉教育基金會執行長沈中元教授，為了讓離島學童也能享有優質教育體驗，新學期開學日特別率領團隊遠赴澎湖縣馬公國小，舉辦了一場別開生面的「創意立體拼圖」玩聚學習活動。這不僅是一堂動手實作的課程，更是一份跨越海洋的教育承諾。

    「玩聚學習」是基金會長期推廣的核心理念，強調透過「玩」來探索知識，透過「聚」來交流合作，進而激發學習動機。本次活動由深受孩子喜愛的「珠姐姐」帶領，讓學童在輕鬆有趣的氛圍中，一起拼湊、一起學習，教室裡充滿笑聲與創意。

    看似簡單的拼圖，卻蘊含著豐富的教育價值。孩子們在拼裝過程中培養了專注力、邏輯與空間思維，也展現出創造力與合作精神。當作品完成的那一刻，孩子獲得自信與成就感，體驗到「我可以做到！」的喜悅。

    澎湖因地處離島，教育資源相對有限，學童較少接觸多元學習體驗。基金會跨海走進馬公國小，就是希望傳達教育沒有距離的理念，無論都市或離島，每個孩子都值得被看見；同時透過實際行動縮短落差，讓孩子感受到支持與鼓勵，並將創新教育理念帶進不同場域，讓學習如同遊戲般充滿樂趣。

    活動中，孩子們在專注與歡笑中完成作品，這不僅是一場拼圖課，更是一段找回學習樂趣、建立自信心的旅程。基金會未來將持續推動玩聚學習，把這份快樂與成長帶到更多校園，讓孩子在笑聲中收穫學習的力量。

    透過玩聚學習，加強同學間互動，讓腦力激盪。（游榮吉基金會提供）

    透過玩聚學習，加強同學間互動，讓腦力激盪。（游榮吉基金會提供）

