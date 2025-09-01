為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    難敵少子化浪潮 竹市今年小一新生減至3886人、明年估3546人

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

2025/09/01 14:42

    2025/09/01 14:42

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雖是年輕城市，也難敵少子化浪潮，經統計，竹市今年小一新生數是3886人，比去年4170名新生少了284人，而預估明年2026年新生只有3546人，多數國小也出現減班潮。市府教育處今年送給小一新生的新生禮是含氟漱口潔牙組，期每位小一學童做好牙齒保健工作，健康快樂上學。

    教育處今天也到東園國小舉行通學步道啟用儀式，東園國小創校73年，因周邊鄰近住宅區人潮多，且居市區重要幹道，原有人行道因土地權屬多為破碎私人土地，經過市府、校方及相關單位推動，2023年獲內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，投入2800餘萬經費進行通學步道整建及修繕，也在今天開學啟用。

    校長曾玉蓮表示，東園國小通學步道工程，除改善原有博愛街和綠水路窄小老舊步道，也建置博愛街76巷新的通學步道，以及綠水路實體步道。強化家長接送學童交通安全，透過退縮校園圍牆及通透式圍籬，讓步道寬敞舒適，提供學童安全的上下學步行環境。

    雖竹市難敵少子化浪潮，教育處也為今年3886名小一新生準備「皮卡潔牙組」新生禮，內含牙刷、牙膏及含氟漱口水，期小一新生養成用餐後刷牙及漱口習慣，保健牙齒，而小一新生也在老師的說明下，學習正確的刷牙動作，維持個人口腔衛生與健康。

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市府教育處今年送給小一新生的新生禮是漱口潔牙組，鼓勵小朋友做好個人牙齒保健工作。（記者洪美秀攝）

    新竹市東園國小通學步道完工，克服周邊私人土地問題，提供學生安全的上下學步行環境。（記者洪美秀攝）

    新竹市東園國小通學步道完工，克服周邊私人土地問題，提供學生安全的上下學步行環境。（記者洪美秀攝）

    新竹市東園國小通學步道完工，克服周邊私人土地問題，提供學生安全的上下學步行環境。（記者洪美秀攝）

    新竹市東園國小通學步道完工，克服周邊私人土地問題，提供學生安全的上下學步行環境。（記者洪美秀攝）

    圖
    圖
