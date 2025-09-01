為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉義旅外企業家黎金生 返鄉捐款助弱勢兒少

    嘉義縣旅外企業家黎金生（左）以中華安歲太子慈善功德會名義捐款關懷弱勢兒少。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/01 14:47

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉旅外企業家黎金生秉持取之於社會、用之於社會的精神，今天以其父親黎魁名義及中華安歲太子慈善功德會合計捐贈118萬元生活扶助金給嘉義縣申辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的弱勢兒少。另有感於嘉義縣近期受風災豪雨肆虐，又以中華安歲太子慈善功德會捐贈嘉義縣政府100萬元、水上鄉公所30萬元，台北市長江獅子會也響應捐贈30萬元，由縣長翁章梁代表接受，並頒發感謝狀表達謝意。

    社會局長張翠瑤指出，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是由政府與民間力量共同投入，鼓勵弱勢家庭每月穩定儲蓄，政府按比例提撥等值金額，協助孩子累積未來的第一桶金，最高可累積達54萬元，該筆資產可作為就學、就業等用途。感謝黎金生與中華安歲太子慈善功德會的認同與支持，讓更多孩子能安心成長。

    張翠瑤表示，黎金生自2021年起即捐贈水上鄉弱勢家庭慰助金及物資，2022年起擴大捐助對象，針對嘉義縣已申辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」的家庭提供生活扶助，4年來累計捐贈金額達446萬6000元，目前申辦儲蓄人數持續上升。

    翁章梁說，黎金生為水上鄉出身的傑出企業家，1993年創立鎵興國際公司，事業橫跨國內外，服務廣泛產業，成就卓越。事業有成之餘，更積極實踐企業社會責任，透過實際行動扶助弱勢、回饋鄉里，令人尊敬。

    台北市長江獅子會捐款給嘉義縣賑災。（記者蔡宗勳攝）

