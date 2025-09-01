為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中國際糕豐會活動9/13大安登場 今辦活動暖身

    台中國際糕豐會將於9月13日至14日移師大安港媽祖文化園區舉行，全台最大30米鯨魚風箏展演是亮點。（觀旅局提供）

    台中國際糕豐會將於9月13日至14日移師大安港媽祖文化園區舉行，全台最大30米鯨魚風箏展演是亮點。（觀旅局提供）

    2025/09/01 14:29

    〔記者歐素美／台中報導〕2025台中國際糕豐會活動將於9月13日至14日移師大安港媽祖文化園區舉行！台中市觀光旅遊局今天舉行「淨界之美攝影展」徵件比賽頒獎，並施放大型風箏，盼大安地方發展與觀光產業蓬勃起飛，「箏箏日上」。

    市府今天並邀集在地業者，包括「阿聰師芋頭文化館」、「安貝斯釀酒故事館」、「大呷麵本家」等共同展出，盼透過產業故事與在地情感的分享，讓更多人看見大安的文化底蘊與發展潛力。

    觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動海線交通建設與觀光資源整合，期望帶動大安地方產業發展、活絡經濟，並吸引年輕人回鄉就業、創業，去年榮獲台灣卓越獎的糕豐會，今年在大安舉辦系列活動，希望透過糕餅美食串連地方業者與觀光產業的合作模式，為在地注入新能量。

    阿聰師芋頭文化館總經理吳佩娜表示，「阿聰師」以酥餅起家，後來因應大甲芋頭盛產，研發出廣受喜愛的芋頭酥，並在大安設立觀光工廠，結合DIY、導覽與購物體驗，帶動地方觀光發展。

    糕豐會將於9月13日至14日舉行，除有全台最大30米鯨魚風箏展演，近千人共聚的辦桌嘉年華，並邀請知名藝人秀蘭瑪雅、沈文程現場演唱，此外，還有糕豐盛事創藝展、台日漂流木藝術創作展、馬戲派對、親子卡通見面會（天竺鼠車車/歐彼特菈）、文創市集展售及DIY體驗等，邀請大家一同體驗大安的觀光魅力。

    台中國際糕豐會將有千人共聚的辦桌嘉年華。（觀旅局提供）

    台中國際糕豐會將有千人共聚的辦桌嘉年華。（觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播