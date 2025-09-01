台中國際糕豐會活動9/13大安登場 今辦活動暖身

台中國際糕豐會將於9月13日至14日移師大安港媽祖文化園區舉行，全台最大30米鯨魚風箏展演是亮點。（觀旅局提供）

2025/09/01 14:29

〔記者歐素美／台中報導〕2025台中國際糕豐會活動將於9月13日至14日移師大安港媽祖文化園區舉行！台中市觀光旅遊局今天舉行「淨界之美攝影展」徵件比賽頒獎，並施放大型風箏，盼大安地方發展與觀光產業蓬勃起飛，「箏箏日上」。

市府今天並邀集在地業者，包括「阿聰師芋頭文化館」、「安貝斯釀酒故事館」、「大呷麵本家」等共同展出，盼透過產業故事與在地情感的分享，讓更多人看見大安的文化底蘊與發展潛力。

觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動海線交通建設與觀光資源整合，期望帶動大安地方產業發展、活絡經濟，並吸引年輕人回鄉就業、創業，去年榮獲台灣卓越獎的糕豐會，今年在大安舉辦系列活動，希望透過糕餅美食串連地方業者與觀光產業的合作模式，為在地注入新能量。

阿聰師芋頭文化館總經理吳佩娜表示，「阿聰師」以酥餅起家，後來因應大甲芋頭盛產，研發出廣受喜愛的芋頭酥，並在大安設立觀光工廠，結合DIY、導覽與購物體驗，帶動地方觀光發展。

糕豐會將於9月13日至14日舉行，除有全台最大30米鯨魚風箏展演，近千人共聚的辦桌嘉年華，並邀請知名藝人秀蘭瑪雅、沈文程現場演唱，此外，還有糕豐盛事創藝展、台日漂流木藝術創作展、馬戲派對、親子卡通見面會（天竺鼠車車/歐彼特菈）、文創市集展售及DIY體驗等，邀請大家一同體驗大安的觀光魅力。

台中國際糕豐會將有千人共聚的辦桌嘉年華。（觀旅局提供）

