    巧虎寶寶米餅驚見昆蟲屍骸！北市衛生局：檢驗報告尚未出爐

    台北市一名家長日前購買巧虎米餅，發現裡面藏有剪刀蟲殘骸。（圖翻攝自網路）

    2025/09/01 14:29

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市一名家長日前購買巧虎米餅，發現裡面藏有剪刀蟲殘骸。北市衛生局說明，民眾於6月時陳情，衛生局第一時間了解狀況，已請廠商停供製造流程等進口程序，業者也退款給消費者，不過報告尚未出爐。

    媒體報導，巧虎米餅進口商於5月26日接獲民眾反映，稱產品內疑似發現昆蟲屍體，並於同日完成退款，6月中旬配合衛生局調查。

