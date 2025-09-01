屏東鄉親上街抗議枋山風電案 發起人疑遭對方騷擾撂話

居民抗議枋山風電案。（記者陳彥廷攝）

2025/09/01 14:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕瑞風能源開發計畫於屏東枋山鄉進行風力發電計畫，預計設置9座溪谷陸域風機，開發公司今天於楓港村舉辦第3度地方說明會，居民今天直接走上街頭抗議，自救會長王光盛指出，他日前遭對方派人撂話「樓梯給你下」等言語遭到騷擾，今天一定出面抗議保衛家園。

瑞風能源爭議已久，從前期籌備就已引來外界不滿，認為當地是紅尾伯勞及灰面鵟鷹過境棲息地，設置風機將大大影響減損保育類動物的棲息空間，後續說明會時，更一度有風機500公尺範圍含蓋獅子國中，是引來鄉親不滿。

陸域風機爭議不斷，低頻噪音與炫影影響生活品質，枋山本案更是實質在候鳥遷徙路徑上，但開發腳步並未停歇，繼6月說明會遭民眾提早離席抗議後，今天更是在前鄉代表王光盛及楓林村長宋銘德的帶領下走上街頭抗議。

王光盛說，這次抗議由枋山、獅子2鄉的鄉親一起出面抗爭，因為這是風電對2鄉鄉親的迫害，現環評沒過竟然已在麻里巴大橋下開挖欺負鄉親，而且屏盛明明是泰國廠商，卻跟雲豹合作進入到枋山，這是一定要抗議的，風電對人對生態有害完全沒好處，籲政府不要再官商勾結，不要欺負鄉民。

王光盛還爆料，前幾天的晚上有個陌生男子到他面前撂話說「樓梯給你下」，整個過程不到1分鐘，他認為對方是因為他抗議風電而來，雖他認為這句話可能無法成案恐嚇，但他已心生畏懼，畢竟他在明，別人在暗。

早上約10點左右，約30名村民在楓港活動中心集結後，徒步走向位於楓港德隆宮廟埕的會場，沿途高舉「破壞環境、禍留子孫」、「誓死保護家園、拒絕瘋電」、「風電滾回去」、「鴨霸、欺負原民」等標語，並高喊「風電滾回去」、「拒絕風電、保護家園」的口號走到會場前。

由於陳抗民眾未申請路權，警方則是在會場前擺起人牆，並在隊伍喊完口號後，依法進行舉牌警告此聚眾行為未獲核准，若持續不散將進行驅離，嚴守警方執法尊嚴及底線，最後群眾也散去，並未衍生「走讀走鐘」的離譜情形。

居民舉牌到說明會場前抗議。（圖由民眾提供）

