澎水開學典禮首日帶來文化震撼 越南學子跨海抵澎交流

澎水開學典禮越南國旗出現會場，越南學子抵澎文化交流。（澎水提供）

2025/09/01 14:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校，今（9月1日）舉辦114學年度第一學期開學典禮，場面熱鬧隆重。今年典禮最特別之處，在於同時迎接來自越南潘登劉高中與阮公箸高中的20名學生、4位教師，共同與澎水師生齊聚一堂，開啟一場跨國界的教育交流。

澎水校長顏嘉禾表示，今年世界變動快速，少子化、AI科技及永續發展成為挑戰與趨勢，教育必須走向跨域與國際化，才能培養新世代的領航員。他強調，此次越南師生的加入，不只是澎水國際教育的重要里程碑，更是讓學生從開學第一天就親身體驗「跨文化學習」的一堂寶貴課程。

典禮現場氣氛熱烈，越南兩校同學特別上台表演，展現青春活力與文化魅力。隨後，台、越三校師生更攜手合唱歌曲〈童話〉，在中文與越語交織的歌聲中，將典禮氣氛推向最高潮。最後，澎水全體師生以嘹亮的歌聲唱出校歌，展現團結與自信。典禮尾聲，兩國師生一同合影，為這段跨國交流留下難忘而美麗的記錄。

越南師生一行人自8月30日抵達澎湖後，陸續參訪馬公城隍廟、篤行十村、大菓葉玄武岩、二崁古厝、通樑古榕、跨海大橋等景點，並體驗澎水養殖科的潮間帶活動與養殖生物實作。9月1日的開學典禮過後，他們還將與澎水餐飲科、食品科學生一同進行課程實作，從中式春捲到鳳梨酥製作，學習台灣在地飲食文化。之後預計前往台北進行文化參訪與大學交流，最後於9月3日返越。

澎水開學典禮很越南化，貴賓們穿著越南國服現身。（澎水提供）

