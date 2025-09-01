冷心低壓又來了！北部地區上午飄雨 午後中南部注意大雨

未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/01 14:11

〔記者林志怡／台北報導〕本週水氣增多，週四前需注意冷心低壓加持下的午後雨勢，週五後則需注意極端高溫。此外，中央氣象署提到，未來1週菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，且不排除在週四、週五左右增強為熱帶性低氣壓，但預估後續路徑以往北靠近日本機率較高，距離台灣遙遠，影響有限。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今日至週四期間，受到水氣增多、高壓相對較弱影響，各地午後雷陣雨較為明顯，且因為高層冷心低壓加持，降雨時間也會比較長，尤其今日午後降雨才剛剛開始發展，預計偏南部、中部山區可能有局部大雨出現。

請繼續往下閱讀...

此外，今日北部地區上午有飄雨情況，黃恩鴻表示，目前從雷達回波可以看到一些訊號，主要也與水氣較多、同時又有冷心低壓有關，這些雲系主要分布在中高層，因此帶來的降雨非常有限，也只有少部分區域有短暫出現飄雨的情況。

至於有專家提到，美國模式預估，菲律賓東方海面9月2日前後就會有熱帶性低氣壓生成，對此黃恩鴻表示，菲律賓東方海面確實可能有熱帶擾動發展，也有機會增強為熱帶性低氣壓，但發展時間不會這麼快，預計週四、週五才有機會增強至熱帶性低氣壓。

北部地區有明顯的雷達回波訊號。（圖擷取自中央氣象署官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法