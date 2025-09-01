澎湖2校只有1名新生入學 享老師1對1教學尊榮教學

花嶼國小僅有1名新生，由老師一對一尊榮教學。（花嶼國小提供）

2025/09/01 14:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天（1日）是開學日，受到少子化衝擊，澎湖各國中小入學人數，但所幸沒有學校新生數掛零，離島望安鄉將軍國小、花嶼國小僅有1名新生，除了國小6年享有獨尊的一對一教學之外，將軍國小今年還特別為唯一新生舉行別開生面的迎新活動。

澎湖縣望安鄉將軍國小今日舉辦114學年度開學暨迎新活動，熱烈歡迎1年級1位及幼兒園5位新生加入校園行列。活動設計別出心裁，透過「勤聰門」、「勇氣鑼」、「五育圈圈」、「獨立橋」及「掌聲歡迎」等闖關挑戰，寓意勤學、勇敢、均衡發展與自立自信，象徵新生正式展開學習旅程。

同時校方並準備精美的新生見面禮，特別致贈圖書《閱讀齊步走》，期勉孩子從閱讀中開拓視野，培養美感素養，奠定學力基礎。校長呂岱倫表示，此次迎新不僅凝聚全校師生的祝福，更展現對新生的關懷與期待，希望孩子們能在溫馨的校園氛圍中快樂成長，勇敢迎接未來的挑戰。

另外，同屬望安鄉管轄、台灣最西邊的花嶼國小，今年也是僅有1名陳姓新生入學，由魏姓女老師任教，陪伴陳姓新生6年的國小生涯。由於花嶼、將軍國小新生入學數僅有1人，花嶼國小4名學生，教師含校長則有7位；將軍國小含幼稚園老師與教保員，共計14人，都呈現師多生少的情況，比例嚴重失衡。

望安將軍國小今年新生1人及幼兒園5人，校方舉辦迎新儀式。（將軍國小提供）

