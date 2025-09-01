為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南永康國小校園「得來速」 紓緩上下學交通壅塞有感

    騎機車送小朋友上學的家長，沿著永康國小的機車通學車道騎入校內，宛如校園「得來速」。（記者劉婉君攝）

    騎機車送小朋友上學的家長，沿著永康國小的機車通學車道騎入校內，宛如校園「得來速」。（記者劉婉君攝）

    2025/09/01 13:57

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康國小學生數約2300人，校門前為交通要道台20線，對面又有傳統市場，上下學時段交通複雜，校方透過校園「得來速」，讓送小朋友上學的機車可以騎進校園，不僅小朋友更安全，推行將近3年以來，交通紓緩也很有感。

    開學日上學時段，永康國小校門前家長騎機車載著小朋友，一輛接著一輛不斷沿著學校圍牆邊的機車通學車道，騎進校園內，在中庭讓學生下車後，隨即又一輛接著一輛騎出校門，宛如校園內的「得來速」。

    永康國小校長洪國展表示，學校每天送小朋友上學的機車共計約有900輛，汽車約180輛，早期全在校門前的中山南路（台20線）臨時停車，車流量大，往往會影響到正常車道的車流，學校在參與其他學校的避車彎後，於3年前將校地退縮一些，規劃機車通學車道，並引導機車騎進校園內，紓解上學的上學交通流量，校內則採取人車分流方式，讓小朋友可以安全上學，改善的成果讓許多家長都表示「很有感。」

    洪國展指出，永康區的三村國小鄰近台1線，且位於三岔路口，交通流量也很大，亦採取類似的措施。他認為，校園腹地夠深的學校都可以考慮做類似的規劃，每天只要上學時段的半個小時內，將原本會塞在校門口的機車引導至校園內，可減少對交通的影響，小朋友也相對安全。

    上學時段，永康國小開放校園讓家長可以騎機車將小朋友送到學校內，紓解學校周邊的交通。（記者劉婉君攝）

    上學時段，永康國小開放校園讓家長可以騎機車將小朋友送到學校內，紓解學校周邊的交通。（記者劉婉君攝）

    圖
    圖
