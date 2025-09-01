農水署點頭 中市府將以懸臂工法拓寬台中潭子瓶頸巷道

四尺八分線第三分圳渠道將採用「懸臂工法」拓寬道路。（楊瓊瓔提供）

2025/09/01 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區潭富路2段160巷，因道路狹窄，會車不便，經立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取，終獲農田水利署同意採用懸臂工法外推既有護欄，台中市建設局將於四尺八分線第三分圳上方設置路基，並加蓋側溝，將瓶頸路段拓寬至5.8公尺，提供雙向通行，預計10月中動工、年底完工。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天舉辦「潭子區潭富路二段160巷部分瓶頸路段拓寬」施工前說明會。建設局養護工程處山線工程隊表示，這次工程透過懸臂工法，將道路結構懸挑於四尺八分線第三分圳上方，包含新設懸臂板77.8公尺、側溝加蓋46.8公尺，可增加447.8平方公尺道路面積，經費約275萬元，預定10月中進場施工，工期80天，預計年底完工。

大豐里長廖張玉梅表示，160巷最窄路寬只有2.9米，僅容一輛車通過，若遇垃圾車或大貨車進入，常需倒車避讓，十分危險，期待拓寬後讓交通更順暢，也能讓行人與騎士更安心。

楊瓊瓔表示，由於巷道一側緊鄰農水署管轄的四尺八分線第三分圳渠道，若採傳統方式拓寬，恐影響水利設施的灌排功能，經各方多次溝通、協調，決議採用「懸臂工法」，透過懸臂板設計，能將路基懸挑於渠道上方，既不影響水路暢通，也能有效拓寬道路，提供雙向通行。

