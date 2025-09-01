為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國泰雅族年度運動盛會9/17苗栗登場 9鄉區選手齊聚競技

    全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，9月17、18、19日在苗栗縣展開競技，全國泰雅族9區鄉長共同召開記者會說明競技內容。（記者張勳騰攝）

    全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽，9月17、18、19日在苗栗縣展開競技，全國泰雅族9區鄉長共同召開記者會說明競技內容。（記者張勳騰攝）

    2025/09/01 14:00

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕泰雅族年度盛事，第13屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽9月17、18、19日將在苗栗縣立體育場等10場地登場，主辦單位苗栗縣泰安鄉公所今（1）日舉行記者會說明競技內容，並公布大會吉祥物「哈特」，17日晚將舉辦選手之夜，有全台9個泰雅族鄉區2679人選手，齊聚一堂展開競技；行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安及苗栗縣長鍾東錦、泰安鄉長陳吉基邀請鄉親一起來體驗泰雅族文化。

    陳吉基指出，今年的賽事除田徑及球類體育賽事外，還有傳統摔角、狩獵、鋸木、拔河、路跑、負重及射箭等傳統技藝競賽，展現泰雅族人的能量及技藝，此外，於主場館苗栗縣立體育場外設有市集攤位，藉以推廣行銷原鄉工藝品及文創商品。

    泰安鄉已睽違9年舉辦泰雅族年度盛事，今天的記者會邀請中華職棒統一獅二壘手，也是苗栗縣泰安鄉錦水村泰雅族出身的棒球選手林靖凱擔任代言人，為全體參賽選手加油打氣；會中也邀請泰安鄉傳源文化藝術團帶來傳統歌舞表演，演出結合歌聲、鼓聲與儀式感，也象徵本屆運動會從地方文化出發，延續泰雅族精神與文化。

    17日傍晚5點將在苗栗縣立體育場廣場舉辦開幕典禮及選手之夜，晚會邀請Baby zoo、Focus的科技與舞蹈迷幻光影的視覺震撼演出、舞冏恩、熾焰樂團、在地街舞團體Double JIAN Dance Crew，並由歌手溫嵐壓軸演出，呈現仲夏夜的音樂饗宴。

    原民會副主委谷縱．喀勒芳指出，原民會將持續補助舉辦各民族運動會，也肯定全台泰雅族9區鄉凝聚團結力量，傳承泰雅文化及語言，也邀請全國鄉親與會一起見證泰雅族的團結及未來。

    主辦單位泰安鄉長陳吉基，公布大會吉祥物「哈特」。（記者張勳騰攝）

    主辦單位泰安鄉長陳吉基，公布大會吉祥物「哈特」。（記者張勳騰攝）

    記者會邀請中華職棒統一獅二壘手，且是苗栗縣泰安鄉錦水村泰雅族出身的棒球選手林靖凱出席，為全體參賽選手加油打氣。（記者張勳騰攝）

    記者會邀請中華職棒統一獅二壘手，且是苗栗縣泰安鄉錦水村泰雅族出身的棒球選手林靖凱出席，為全體參賽選手加油打氣。（記者張勳騰攝）

    熱門推播