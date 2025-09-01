全球首部百步蛇野外護卵記錄片 獲台灣生態環境影展「科學探索獎」

《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》影片，完整記錄全球首筆百步蛇野外護卵、孵化與護幼過程的珍貴影像。（林業署提供）

2025/09/01 13:48

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署拍攝的《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》影片，再獲第三屆台灣生態環境影展「科學探索獎」！該片完整記錄全球首筆百步蛇野外護卵、孵化與護幼過程的珍貴影像，深具突破性生態價值，並成功透過影音平台引起廣大社群迴響，點閱率逾42萬人次，展現蛇類生態保育推廣的深遠影響。

導演顏妏如獲獎致詞時表示，特別感謝林業保育署台中分署對於生態研究科學長期支持，關注在地各項保育議題，同時也感謝野聲生態環境有限公司團隊投入各項專業器材及人力，在野外進行長期監測記錄，才得以有這部影片的誕生。

林業保育署台中分署表示，《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》片，歷時2個月拍攝，過程中以紅外線自動相機、縮時攝影機、夜視鏡、密錄攝影機等科技器材，24小時不間斷日夜守護紀錄，終於完整蒐集到全世界首筆百步蛇母蛇與20顆蛇卵的護卵、孵化到護幼過程影像。

該影片並首度利用諧波反射器，成功追蹤幼蛇離穴後的活動，再與過去林業保育署長林華慶任職於台北市立動物園時在圈養環境內進行的百步蛇配對繁殖紀錄做比對，才能將珍貴的百步蛇生殖生態資料完整呈現給大眾。

林業保育署台中分署強調，蛇類是森林生態系的重要一環，在維繫自然平衡上不可或缺，但長久以來因為外型或社會文化而遭大眾誤解，希望透過這些珍貴的影像紀錄，提供科學知識，同時增加社群傳播效應，讓民眾看見蛇類也有守護後代的溫暖行為，翻轉大眾對蛇的刻板印象，進一步理解蛇類在生態系中的價值。

《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》記錄到百步蛇幼蛇以卵齒劃破卵殼探出頭來的畫面。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署拍攝的《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》影片，獲第三屆台灣生態環境影展「科學探索獎」！（林業署提供）

