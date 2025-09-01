為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中神岡社口國小家長接送不便 交通局允加裝告示牌及調整標線改善

    社口國小家長接送駐車彎，缺乏明確告示和標線，影響學童上下學安全。（周永鴻提供）

    社口國小家長接送駐車彎，缺乏明確告示和標線，影響學童上下學安全。（周永鴻提供）

    2025/09/01 13:44

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區社口國小家長接送駐車彎，因缺乏明確告示和標線，影響學童上下學安全，市議員周永鴻接獲陳情，今邀集相關單位進行會勘，與會單位達成加裝告示牌及調整標線等共識，交通局承諾將儘速改善。

    社口國小校長董庭豪表示，該校昌平路側設有駐車彎供家長接送，但因未設置上下學時間禁止停放車輛的告示，也沒有劃設黃線，導致上下學尖峰時段仍有車輛違停，影響家長接送動線，更讓學童險象環生，警方也因無明確標線依據，難以勸導和取締。

    民進黨議員周永鴻接獲陳情後，今天邀集市府交通局、警察局、區公所、校方和當地社南里里長楊春福共同會勘，社口國小家長會會長林孟傑也到場關心，現場共達成兩點共識，即在駐車彎前後設置告示牌，明確標示上下學禁止停車時段以及塗銷駐車彎外紅線，改於路緣自漸變段距離和退縮地劃設黃線，提供警方執法依據。

    周永鴻表示，任何影響學童上下課通學安全的潛在危機都必須盡力排除，將持續追蹤改善進度，確保工程盡快完成，讓社口國小家長接送更便利，學童享有安全無虞的通學環境。

    市議員周永鴻邀相關單位會勘，改善社口國小家長接送駐車彎問題，維護學童上下學安全。（周永鴻提供）

    市議員周永鴻邀相關單位會勘，改善社口國小家長接送駐車彎問題，維護學童上下學安全。（周永鴻提供）

