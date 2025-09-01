台南農產進軍韓國 食品展締造近2億商機、簽署1億MOU

台南市政府1日舉辦「韓國食品展暨拓銷成果發表會」，展現亮眼成績。（記者王姝琇攝）

2025/09/01 13:43

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府近年努力推展農水產進軍韓國，成果豐碩，韓國食品展期間成功促成近2億元商機，及在韓國首爾可樂市場完成重量級MOU簽署，拿到高達1億元的農水產採購訂單，為台南農產拓展韓國市場再創高峰。

黃偉哲表示，雖然7月正值風災復原期，農業產量受到影響，但由副市長率隊參展，台南農特產品仍在韓國食品展大放異彩；無論是生鮮水果如芒果、文旦，或加工品如蒲燒台灣鯛與柚子汁等果汁產品，都深受韓國市場青睞。

請繼續往下閱讀...

農業局統計，台南市在今年韓國食品展促成近2億元商機，參展業者廣受韓國及各國大型通路商矚目，其中蒲燒鯛魚腹排以風味貼近韓國人口味而大受歡迎，詢問度居高不下；首次推出的黃金蕎麥茶與蕎麥珍珠奶茶，亦深獲韓國消費者喜愛，展現未來銷售潛力；此外，台南芒果鮮果與冷凍品、虱目魚粥與魚丸等熱門產品，也吸引國際買家。

在台南市副市長葉澤山及松坡區議會議長李惠淑見證下，首爾農水產食品貿易進出口協會與Natural House Group 於韓國可樂市場簽署出口合作MOU，韓方將大規模採購台南芒果、蜜棗、鳳梨、荔枝等優質農水產品，訂單總額達新台幣1億元，未來將供應至可樂市場、樂天百貨及韓國前三大連鎖超市，提升台南農產品在韓國市場的能見度與市佔率。

農業局表示，本次韓國食品展與MOU簽署成果，展現台南優質農水產品在國際市場的高度競爭力，也凸顯本市業者在產品研發與品牌經營上的努力。未來除持續協助廠商參與國際展會，更將加強通路媒合與市場行銷，協助農民及企業拓展多元外銷管道，讓台南農漁特產在全球舞台上持續發光發熱。

台南業者在產品研發與品牌經營上持續努力，針對不同國際市場推出有競爭力的商品。（記者王姝琇攝）

韓方將採購台南芒果、蜜棗、鳳梨、荔枝等優質農水產品，MOU總額達新台幣1億元。（記者王姝琇攝）

