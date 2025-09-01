室內裝修避免消費糾紛 竹縣消保官籲民眾慎選有證照者簽約

新竹縣府相關單位根據消費者的申訴和檢舉，近期稽查涉案室內裝修業者。（圖片取自竹縣府官網）

2025/09/01 15:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕裝修房子動輒上百萬、千萬，卻有人不察，僅憑網路評價就找廠商施作，後面碰上一堆爭議只好告官求解。新竹縣政府消保官陳雅芳近來就收到幾起這類消費糾紛申訴，會同縣府工務處稽查後，把其1室內裝修業登記證已逾期，且未依規補足一定專業技術人員的業者移送內政部處理，另一無照業者則由工務處接手傳喚到案說明中。

陳雅芳提醒民眾裝修工程依舊要簽約，參考內政部訂定的室內裝修相關定型化契約範本，簽約前要求業者提出合格的室內裝修設計證照，是預防消費糾紛、維護自身權益的首要工作。

前述室內裝修工程申訴案，有消費者僅憑網路評價良好、號稱合法登記的室內設計公司，簽約裝修才發現業者報價單沒有細項和使用材質，工程中還巧立名目超收工程款，故意拖延工期，對施工瑕疵更是擺爛不處理。另也有人檢舉所簽約的室內設計公司根本沒有合法執業資格和相關證照，卻於案中負責主要設計指導、工程協調、現場監工等業務。

經會同縣府工務處稽查後，把室內裝修業登記證已逾期且未依規聘任專業技術人員轉交國土署依違反建築物室內裝修管理辦法第35條，給予警告。至於另名被檢舉無照的業者，工務處依同一管理辦法要求業者檢附相關證明文件提出書面說明中。

陳雅芳說，依照建築法、建築物室內裝修管理辦法規定，建築物室內裝修應由經內政部登記許可的室內裝修業者辦理，並依其業務範圍及責任執行業務，沒有登記證者不得執行，違反的可處6萬到30萬不等罰鍰。

