台東武陵部落再添4名女狩獵好手 共45人從耆老接到證書

在經過數個月考核與訓練後，由耆老頒發證書。（林保署台東分署提供）

2025/09/01 14:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣延平鄉武陵社區發展協會主辦「狩獵證頒證儀式」，布農族獵人們齊聚部落祭祀廣場，45位歷經數月訓練的獵人，從耆老手中接到屬於他們的狩獵證書。共同為狩獵自主管理、永續利用山林資源的樹立全新里程碑，特別的是，以往上山狩獵將女性列為禁忌，如今的「畢業生」中有4位女性成員，甚至上山獵到的山豬還是女性揹下山。

武陵村於2024年加入推動「原住民族狩獵自主管理」計畫的行列，在分署及受託團隊的陪伴輔導成立獵人團、制定狩獵公約，一年內吸引超過九成的獵人加入，年齡從18歲年經人到七旬耆老皆有，成員除精進傳統狩獵技巧外，更積極參與射擊、野外急救、自動相機操作及獵物回報等多項現代科學管理課程。

本次獲頒證書的45位獵人中，有4位女性成員，再次突破了布農族女性不得上山傳統，上次崁頂部落在2020年加入同樣計畫，也招收女獵人訓練，今年4月崁頂部落結訓，如今終於又出現武陵「學妹」，也的確在山上表現不凡。

分署表示，以往女性受到嚴格規定禁止上山或介入狩獵，如今由於人口結構改變、部落人口漸少，這些部落有鑑他族也曾出現過女獵人，因此也鼓勵女性加入，女獵人也不見得都需以槍狩獵，她們也可以協助處理獵物、放陷阱行使傳統獵人工作，一樣能打到獵物、把工作做好。

女獵人胡淑嬌表示：「希望自己也能為傳統狩獵文化傳承及守護山林資源盡一份心力。」她不僅完成了所有課程，積極參與巡守的態度更不亞於任何男性成員。族人向台東分署表示，其實女性成員一點也不輸男性，有些男、女獵人實為夫妻檔，最後打到獵物還是太太揹下山，十分強悍。

獵團隊長王克強則強調，成立獵團不只是為了打獵，更可重新凝聚部落、攜手維護山林資源與環境，獵團幹部們將規劃更多元的課程，讓武陵獵人的智慧與技能，融合傳統文化素養與現代科學知識，進而代代相傳。

林業保育署台東分署吳昌祐分署長受邀觀禮時指出，武陵村在短短一年多的時間內，便凝聚全村共識，辦理多項狩獵自主培訓課程，讓完訓且獲得認可的族人們取得這張代表新時代獵人精神的證書，實屬不易。他也期許未來能與部落建立更緊密的夥伴關係，與部落共同合作來守護山林。

活動現場也增加傳統技藝活動。（林保署台東分署提供）

