    生活

    台中敬老愛心卡搭台鐵 今起每次補助由30元增至45元

    中市敬老愛心卡9月1日起提高搭乘台鐵補助。（市府提供）

    2025/09/01 13:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應台鐵自6月23日起調整票價及電子票證里程，台中市交通局局長葉昭甫表示，市府為減輕長輩交通負擔，自9月1日起持台中市核發的敬老愛心卡搭乘台鐵，每趟次補助金額從原本30元提升至45元，讓長輩不必再自付。

    台鐵此次全面調漲票價，平均調漲幅度為26.8%，自強號、莒光號及區間車皆列入調漲範圍，並將電子票證可搭乘里程從70公里縮減至50公里；其中，攸關台中市敬老愛心卡的調整內容，包括搭乘台鐵區間車從現行每公里平均票價1.46元調整為1.82元；電子票證可搭乘區間距離將從原本的70公里縮減為50公里。

    因應台鐵調漲方案，台中市同步修正敬老愛心卡優惠方式；葉昭甫表示，台中市敬老愛心卡每月1000點數，市府將補助每趟次從30元調增到最高補助45元，補助幅度達50%。以台中站為例，優惠調整後，往南最遠可至彰化社頭鄉（社頭站），往北最遠可至苗栗縣三義鄉（三義站）。

    葉昭甫指出，自9月1日起持敬老愛心卡搭火車加碼補助的新機制，能有效減輕長輩的交通成本超出補助範圍將由電子錢包扣款，不足額部分台鐵車站依規定要求補票，建議持卡人應有足額的儲值金額便利乘車，維護自身搭乘權益。

    中市敬老愛心卡9月1日起提高搭乘台鐵補助，每趟次從30元調增到最高補助45元。（市府提供）

