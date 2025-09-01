全聯驚見「蛇」蜷縮冷藏區網笑「變異去皮雞胸肉」 業者回應了

全聯冷藏肉類區驚見蛇蜷縮在去皮雞胸肉附近。（本報合成，擷取自爆料公社/臉書）

2025/09/01 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖超市「全聯福利中心」近日有民眾直擊，在冷藏肉品區驚見一隻蛇，嚇得她直呼「誰會那麼有毛病，在假日全聯人來人往的時候，放蛇上去還不被發現啊？」

臉書粉專「爆廢公社」轉發網友貼文表示，竟在全聯超市的肉品冷藏區發現一條蛇，讓現場顧客一度錯愕。原PO澄清並非惡作劇，「這絕對不是我放的，誰會那麼有毛病，在假日全聯人來人往的時候放蛇上去，還不被發現啊？」她表示，自己當時與一群婆婆媽媽站在一起，目睹這條蛇現身。

從網友拍攝的影片可見，一條蛇蜷縮在冷藏區「去皮雞胸肉」價卡後方，靜止不動，看似因低溫而僵硬。影片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言笑說，「標榜一個新鮮」、「提早冬眠了」、「這裏比較涼，我喜歡」、「這條大頭蛇冷到動不了了」、「它熱了，快中暑，逼不得已」、「要加菜的自己抓」、「我會原地昏倒」、「那是去皮雞胸肉啦，只不過變異了！」

綜合媒體報導，全聯證實，事發於8月31日早上門市開業時，員工發現冷藏區內有蛇影後，立刻通報動保處協助處理。全聯表示，過去門市並未發生過類似狀況，後續也將與動保處討論防範方法，以確保顧客與員工的安全。

