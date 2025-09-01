為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全聯驚見「蛇」蜷縮冷藏區網笑「變異去皮雞胸肉」 業者回應了

    全聯冷藏肉類區驚見蛇蜷縮在去皮雞胸肉附近。（本報合成，擷取自爆料公社/臉書）

    全聯冷藏肉類區驚見蛇蜷縮在去皮雞胸肉附近。（本報合成，擷取自爆料公社/臉書）

    2025/09/01 14:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名連鎖超市「全聯福利中心」近日有民眾直擊，在冷藏肉品區驚見一隻蛇，嚇得她直呼「誰會那麼有毛病，在假日全聯人來人往的時候，放蛇上去還不被發現啊？」

    臉書粉專「爆廢公社」轉發網友貼文表示，竟在全聯超市的肉品冷藏區發現一條蛇，讓現場顧客一度錯愕。原PO澄清並非惡作劇，「這絕對不是我放的，誰會那麼有毛病，在假日全聯人來人往的時候放蛇上去，還不被發現啊？」她表示，自己當時與一群婆婆媽媽站在一起，目睹這條蛇現身。

    從網友拍攝的影片可見，一條蛇蜷縮在冷藏區「去皮雞胸肉」價卡後方，靜止不動，看似因低溫而僵硬。影片曝光後，引發網友熱議，紛紛留言笑說，「標榜一個新鮮」、「提早冬眠了」、「這裏比較涼，我喜歡」、「這條大頭蛇冷到動不了了」、「它熱了，快中暑，逼不得已」、「要加菜的自己抓」、「我會原地昏倒」、「那是去皮雞胸肉啦，只不過變異了！」

    綜合媒體報導，全聯證實，事發於8月31日早上門市開業時，員工發現冷藏區內有蛇影後，立刻通報動保處協助處理。全聯表示，過去門市並未發生過類似狀況，後續也將與動保處討論防範方法，以確保顧客與員工的安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播