台中東勢區埤豐橋完工通車！ 盧秀燕：給山城地區一條安全回家的路

台中市政府斥資10億元改建東勢區埤豐橋，九月一日完工通車！（建設局提供）

2025/09/01 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕斥資10億元改建的東勢區埤豐橋，完工通車！台中市長盧秀燕今天主持通車祈福典禮說，新橋對台中山城經濟觀光有助益，是條安全通行道路，4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

盧秀燕表示，埤豐橋是中部山城的重要交通命脈，上游為石岡壩，曾於921大地震中受損，近年又因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定性，多次補強橋墩，存在安全疑慮，因改建經費龐大，多年無法推動，她上任後決心由市府自籌10億元進行改建，「一定要給山城地區做一條安全回家的路」！

盧秀燕表示，埤豐橋連結東勢、石岡和豐原，立法院副院長江啟臣和台中市議員與里長等地方反映爭取20年，她上任後聽到大家心聲，再窮也不能影響交通問題，因此拆除舊橋，3年蓋好新橋，新橋成為安全道路，對山城經濟觀光有助益。

盧秀燕說，埤豐橋周邊生態豐富，施工中特別重視生態調查與保護，包括在便橋下設置人工燕巢、觀察到小雨燕活動，並紀錄到15種鳥類，如台灣畫眉，大甲溪中也有台灣鬚鱲、沼蝦等多樣水生物種。

建設局長陳大田表示，埤豐橋全長383公尺，橋寬由10公尺拓寬至12公尺，採雙脊背鋼橋設計，大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層與大甲溪深槽區，大幅減少河道落墩數，提升防洪安全與橋梁穩定性。新橋也融入地方農產意象與夜間照明設計，營造地方特色亮點，更規劃4處景觀平台可提供民眾休憩，兼具功能與美感。

陳大田表示，在市府與施工團隊共同努力下，埤豐橋興建克服高空作業、臨水施工與汛期風雨等挑戰，新橋提前4個月完工，通車後不僅串聯東勢、豐原、石岡等地，更有助整合后豐鐵馬道、石岡水壩、九二一地震園區等觀光資源，帶動地方發展。

台中市政府斥資10億元改建東勢區埤豐橋，九月一日舉行通車祈福典禮。（記者歐素美攝）

