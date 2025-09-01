為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    取消福島食品進口管制 食藥署：600多萬國人在日本「吃得也很開心」

    食藥署長姜至剛。（資料照）

    食藥署長姜至剛。（資料照）

    2025/09/01 13:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕食藥署近日預告全面取消針對日本福島食品的進口管制，不再逐批查驗，也不必出示輻射檢測、產地證明等「雙證」，衛福部長石崇良今（1日）表示，福島核災十幾年過去，全世界逐一認可福島食品達到可忽略風險的程度，因此「跟世界同步」恢復常態管理；食藥署長姜至剛則提到，去年600多萬名國人赴日本「在當地也吃得很開心」，新制預計最快年底上路。

    石崇良表示，日本福島核災後，進行嚴格管制確保國人食安，但隨著十幾年過去，全世界逐一認可日本食品的安全，已經到了可以忽略風險的程度，目前只剩下中國、韓國及俄羅斯尚有特殊管理措施 其餘各國都已經恢復到常態性的源頭管理作業。

    姜至剛說明，2022年2月21日至今年7月31日，已針對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣檢驗2萬1717批，且14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。依據我國對日本食品風險評估結果，額外輻射暴露產生風險「可忽略」。

    石崇良指出，這個食品檢驗結果都顯示福島食品的安全性跟極低風險，因此應該回到「跟世界同步」，依據科學證據處理。

    姜至剛補充，國際上原有53個國家、地區，對日本食品採取管制措施，已有49個國家、地區完全解除管制措施，僅剩中國，包含香港、澳門，以及韓國、俄羅斯、台灣，仍對部分或全部產品停止輸入或要求提供輻射檢測、產地證明等。

    姜至剛說明，針對預告廢止相關的「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，將進行為期60天的預告期間，新制最快今年底上路，後續日本福島食品的進口管制恢復常態後，將比照各國食品都會在上市前、上市後進行輻射檢驗，持續為食安把關。他也提到，去年有600多萬名國人赴日本遊玩，對於日本食品不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心。

    衛生福利部今（1日）舉行新舊任部長交接典禮，新任衛福部長石崇良會後接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

    衛生福利部今（1日）舉行新舊任部長交接典禮，新任衛福部長石崇良會後接受媒體聯訪。（記者陳逸寬攝）

