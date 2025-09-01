台灣網路新聞自律聯盟成立 盼開啟新聞專業重建運動

TASON副召集人、自律委員會主委莊勝鴻表示，TASON倡議「新聞媒體自律」，盼作為務實且可持續的補位機制。（記者林志怡攝）

2025/09/01 13:38

〔記者林志怡／台北報導〕台灣網路新聞自律聯盟（TASON，簡稱台網盟）今日宣佈成立，目前由20多家媒體共同組成，同時建立民眾申訴系統，並分別由媒體業者組成「自律委員會」與「諮詢委員會」，若有經討論確有需要溝通、調整之處，也會與聯盟內的媒體溝通、建議自律，也希望透過網路新聞自律，展現台灣新聞界願正視網路挑戰、扛起傳媒責任、重建國人對新聞的信任。

TASON召集人林妏純說明，台灣閱聽生態快速網路化，現行監管難以及時、全面涵蓋跨平台，TASON因此倡議「新聞媒體自律」，盼作為務實且可持續的補位機制，結合媒體內部治理與公民外部監督，建立可長期運作的自律聯盟，也象徵媒體價值與新聞專業重建運動的開始。

台灣網路新聞自律聯盟副召集人、自律委員會主委莊勝鴻進一步指出，網路虛擬世界與真實世界數十年來逐漸接軌，媒體也面臨不被信任的危機，同時更為了點閱率拚命衝，大家一一越界，沒人記得是誰先開的頭，最後台灣閱聽人與社會對媒體不信任。

莊勝鴻說，媒體失去信任後，年輕優秀從業人員加入，也難以得到相應的社會信任，因此TASON將不論立場、屬性的媒體齊聚一堂，首度成立跨媒體、跨領域平台，賦予台灣新聞界重生的機會。

「自律不是束縛，而是信任」，莊勝鴻強調，目前僅有23家媒體加入TASON，希望未來持續擴大，讓大家共同參與，除了仍在觀望的媒體外，也有很多媒體擔心，拚點閱都來不及，並認為自律是失去點閱率的危機，但有點閱，卻沒有社會信任，只會更傷害品牌，有信任又有點閱率才能為媒體加值。

TASON諮詢委員會主委詹怡宜也提到，自律是為了讓媒體有進步的自由，並透過聯盟內部平台，一起學習、一起成長，TASON也提供民眾申訴系統，傾聽與回應社會意見，促進媒體與民眾之間的良性溝通，提升新聞公信力。

此外，TASON的「自律委員會」由媒體業者推舉代表組成、「諮詢委員會」也由媒體業者推舉代表組成，兩者共同參與並制定、落實自律規範，處理網路新聞申訴案件，聯盟也建立新聞自律信任標章，推動網路新聞可信賴機制。

數發部長林宜敬也認為，近年來網路社群、AI急速發展，錯假訊息橫行，民主國家不能沒有言論自由，也不能讓錯假訊息橫行，此時需仰賴健康、可靠的自律機制，因此成立聯盟是重要的好消息。

