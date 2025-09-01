竹市數位實驗高中首開學 將開辦美、加雙聯學程

新竹市新設的數位實驗高中今天同步開學，未來將開辦美、加雙聯學程，提供學生多元學習管道。（新竹市府提供）

2025/09/01 13:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新設數位實驗高中歷經16個月的籌備後今天開學，共3班、48名新生，首屆校長陳彥宇提到，數位實中是數位教學優先的創新型態高中，採實體與線上混成的教學模式。配合108課綱的將高中國、英、數列為必修，其他科目則由學生選修。鼓勵學生自主學習、跨域統整與問題解決能力。同時有關美國與加拿大的雙聯課程，也將在8日開辦，期成為竹市新設亮點高中。

陳彥宇提到，受惠於實驗教育的彈性與鬆綁，校方在保留教育部課程綱要重要元素的同時，也開設具特色的校訂必修與多元選修課程。包括自我悅納、高效學習、移地任務、專題製作、服務學習、科技學程、防空與航太等，皆具特色及教育意義，學校已在開學前完成新生入學訓練活動，括安排學生認識各處室，還到竹科園區的科技生活館進行師生團體活動，新生編班及學生也都利用線上選課完成；至於學校與美國及加拿大的雙聯學程已完成細部磋商，將於9月8日開辦。

市府教育處表示，因應大新竹地區高中學校需求，市府啟動數位實驗高中的籌備規畫，去年起在虎林國中現址投入學校新設相關工程、設備與校務運作經費7539萬元，目前師資也已全部到位，期成為竹市新設的高中端旗艦指標學校。

