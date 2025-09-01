為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學囉！不爭道、不鑽車縫 竹北竹仁國小安全上學網絡完成

    竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，以維師生安全。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，以維師生安全。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/01 13:15

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹仁國小鄰近傳統市場與商圈，過去尖峰時段人車爭道、交通壅塞，常驚見學生「鑽車縫」到校，安全風險高；竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，將學童每天上、放學走的仁孝街、文化街、仁義街至中正東路等路段，人行道、通學動線與綠化空間全面更新，讓今天開學的師生與家長用路更安全。

    竹北市長鄭朝方表示，竹仁國小校長葉若蘭與家長會長江宥德多次表達期盼，希望校園周邊能盡快改善，保障孩子的上下學安全，他也都銘記在心。公所秉持「人本交通」的核心理念，推動兒童就學安全之島計畫，透過一系列設計與施作翻轉現況。

    為改善校園周邊道路安全，公所去年編列7570萬，其中含中央82%的補助，進行5所位在城區學校的通學動線。繼博愛國小、博愛國中通學步道完工後，迎接新學期到來，竹仁國小也宣告完成。

    此次工程亮點包括：一、打開多年以來的竹仁國小轉角空間死角，以及部分學校圍牆退縮，學生再也不用走到馬路上，補齊原本斷裂的動線，將人行道進行連接。二、規劃專屬接送區及5格接送停車位，於07:00-08:00、12:30-13:00、15:30-16:00開放（國定假日、例假日及寒暑假除外），人車動線更清晰順暢，街道秩序也更加整齊。三、透過鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，更加順暢。四、沿著文化街更鋪設綠底人行道，銜接至中正東路。

    鄭朝方說，將進一步編列預算，協助學校進行圍牆美化，讓校園也能兼具城市美感。後續尚有陽明交大附中、仁愛國中等通學步道工程正在推動中，公所持續串聯各校園周邊道路，期建構完整的「安全上學網絡」。#

    竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，以維師生安全。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，以維師生安全。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，開學前全面完成。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，開學前全面完成。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，將學童每天上、放學走的仁孝街、文化街、仁義街至中正東路等路段，人行道、通學動線與綠化空間全面更新。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，將學童每天上、放學走的仁孝街、文化街、仁義街至中正東路等路段，人行道、通學動線與綠化空間全面更新。（記者廖雪茹攝）

    竹仁國小周邊的人行道、通學動線與綠化空間全面更新，讓今天開學的師生與家長用路更安全。（記者廖雪茹攝）

    竹仁國小周邊的人行道、通學動線與綠化空間全面更新，讓今天開學的師生與家長用路更安全。（記者廖雪茹攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播