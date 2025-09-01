開學囉！不爭道、不鑽車縫 竹北竹仁國小安全上學網絡完成

竹北市公所將竹仁國小周邊人行道鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，以維師生安全。（記者廖雪茹攝）

2025/09/01 13:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹仁國小鄰近傳統市場與商圈，過去尖峰時段人車爭道、交通壅塞，常驚見學生「鑽車縫」到校，安全風險高；竹北市公所推動「竹仁國小周邊校園養護整建工程」，將學童每天上、放學走的仁孝街、文化街、仁義街至中正東路等路段，人行道、通學動線與綠化空間全面更新，讓今天開學的師生與家長用路更安全。

竹北市長鄭朝方表示，竹仁國小校長葉若蘭與家長會長江宥德多次表達期盼，希望校園周邊能盡快改善，保障孩子的上下學安全，他也都銘記在心。公所秉持「人本交通」的核心理念，推動兒童就學安全之島計畫，透過一系列設計與施作翻轉現況。

為改善校園周邊道路安全，公所去年編列7570萬，其中含中央82%的補助，進行5所位在城區學校的通學動線。繼博愛國小、博愛國中通學步道完工後，迎接新學期到來，竹仁國小也宣告完成。

此次工程亮點包括：一、打開多年以來的竹仁國小轉角空間死角，以及部分學校圍牆退縮，學生再也不用走到馬路上，補齊原本斷裂的動線，將人行道進行連接。二、規劃專屬接送區及5格接送停車位，於07:00-08:00、12:30-13:00、15:30-16:00開放（國定假日、例假日及寒暑假除外），人車動線更清晰順暢，街道秩序也更加整齊。三、透過鋪面全面翻新，新增與改善9處無障礙斜坡，設置5處行穿線退縮與新增斑馬線，更加順暢。四、沿著文化街更鋪設綠底人行道，銜接至中正東路。

鄭朝方說，將進一步編列預算，協助學校進行圍牆美化，讓校園也能兼具城市美感。後續尚有陽明交大附中、仁愛國中等通學步道工程正在推動中，公所持續串聯各校園周邊道路，期建構完整的「安全上學網絡」。#

