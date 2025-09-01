英日韓越泰攏ㄟ通！ 台南觀光司機培力5國語言服務

2025年觀光司機外語培力計畫，強化英日韓越泰語接待服務能量。（台南市政府提供）

2025/09/01 13:13

〔記者王姝琇／台南報導〕推動台南邁向國際觀光城市，觀旅局持續推動「台南觀光司機外語及觀光培力計畫」，今年課程圓滿結訓，共75位觀光公車客運駕駛、計程車業者及小客車租賃業者取得結業證書，展現職業駕駛積極進修成果。

市長黃偉哲表示，培力計畫涵蓋英、日、韓、越、泰5種語言，並加入外語實務、國際禮儀接待技巧與創新服務等。今年因應「111台南小港機場線」加入台灣好行觀光公車路線，特別加開漢程客運司機外語接待課程；並再次於溪北地區開課，亦延續去年新增的泰語基礎課程，強化觀光計程車導覽及服務，協助駕駛更從容地應對來自不同國家的旅客。

請繼續往下閱讀...

觀旅局局長林國華說，計畫由崑山科技大學旅遊事業管理系團隊負責執行，除規劃課程，更邀請外籍生擔任外語助教，透過模擬真實旅遊情境與互動演練，讓司機們即時練習外語應對能力。外籍生亦分享實際搭乘感受，達到雙向學習。

參訓學員普遍反映，透過專業講師指導與演練，不僅能掌握外語應對技巧，更提升對國際旅客的接待自信心。部分駕駛主動於每年回到課程進行「複訓」，展現持續自我增能的精神。客運業者表示，受訓後遇到外籍旅客時能更應對自如。

林國華強調，未來將持續推動觀光司機外語及觀光培力，鼓勵更多職業駕駛參與，期望透過語言及服務力的強化，讓台南在國際旅遊市場中展現更具競爭力的友善形象，共同打造國際友善觀光城市。

中華衛星大車隊司機參與培訓圓滿結訓。（台南市政府提供）

台一大車隊、乘跡共乘、府城國際租賃等職業司機熱情參與語言培訓。（台南市政府提供）

因應「111台南小港機場線」加入台灣好行觀光公車路線，特別加開漢程客運司機外語接待。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法