    都想陪學生！北一女校長考學測 前觀光局副局長60歲考上雙證照

    前觀光局副局長郭蘇燦洋60歲考上雙證照，體會學生如何辛苦準備考試。（圖片來源:中華民國觀光產業資訊協會）

    前觀光局副局長郭蘇燦洋60歲考上雙證照，體會學生如何辛苦準備考試。（圖片來源:中華民國觀光產業資訊協會）

    2025/09/01 13:13

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（1日）是開學日，北一女校長陳智源寄信勉勵學生，同時宣布參加大學學測考試。前交通部觀光局（現為觀光署）副局長郭蘇燦洋剛退休時擔任教職，為鼓勵學生考取證照，2010年以60歲年紀考上外語領隊及導遊雙執照。

    北一女校長陳智源寄給學生一封信，說明校園操場修繕進度、校舍事故以外，也為高三考生打氣。他在信中表示，看到學生暑假期間晚自習非常認真且充滿鬥志，讓他決定「參加115年大學學測考試，與高三同學並肩作戰」。

    觀光界也有類似人物，郭蘇燦洋2009年自觀光局退休後，在大專院校開課教觀光。為鼓勵學生拿證照，他決定和學生一起參加考試，2010年取得英語領隊及英語導遊雙執照。

    郭蘇燦洋在觀光局任職期間，曾駐外超過11年，待過韓國、紐澳與法蘭克福等，加上與業界人士交流，深感國際行銷推廣的重要性。他以副局長身分退休之後，仍持續投入相關產業，包括擔任教職、參與相關協會，推展觀光產業，去年3月剛卸任觀光產業資訊協會理事長職務，現為榮譽理事長。

    前交通部觀光局（現為觀光署）副局長郭蘇燦洋剛退休時擔任教職，為鼓勵學生考取證照，2010年以60歲年紀考上外語領隊及導遊雙執照。圖為2014年導遊、領隊考試放榜情形。（資料照）

    前交通部觀光局（現為觀光署）副局長郭蘇燦洋剛退休時擔任教職，為鼓勵學生考取證照，2010年以60歲年紀考上外語領隊及導遊雙執照。圖為2014年導遊、領隊考試放榜情形。（資料照）

    圖
    圖
