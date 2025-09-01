台中豐原國民暨兒童運動中心開幕 民眾反映停車場出入口動線設計不佳

豐原國民暨兒童運動中心停車場出入口狹窄，民眾反映動線設計不佳。（記者歐素美攝）

2025/09/01 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕豐原國民暨兒童運動中心今天開幕！台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山一起與民眾有獎徵答，張泰山並體驗被譽為棒球明星鈴木一郎秘密武器的初動負荷訓練室器材，民眾則反映豐原國兒運地下停車場出入口，機汽車未分流且入口狹小，動線設計不佳，若有汽車同時上下恐難行。

台中市長盧秀燕今天出席豐原國兒運開幕！她表示，豐原國兒運地方期待了10多年，斥資6.2億終於完工，具有多項特色，讓民眾在大熱天或下雨天都可以有遮風蔽雨的地方可以運動，而且地3層停車場，可容納200輛汽車及100多輛機車，兼具停車場功能，不只成人，也有兒童球場及親子場館，重要的是收費便宜，一樓並設有社皮里市民活動中心。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，豐原國兒運試營運一週吸引逾2萬人到場體驗，豐商排球隊不僅連續13年榮獲全國第一，並曾獲世界第一，因此，市府並與推動排球運動的連莊公司合作，將3樓綜合球場作為台中的國家排球運動訓練基地。

盧秀燕強調，台中市每年編列的運動經費高居全國第一，今年將有3座國兒運將陸續開幕，除豐原外，清水及太平也將於今年10月及年底前開幕，北屯區則於明年開幕，未來將繼續蓋，讓台中建設更好，市民更健康快樂。

運動局長游志祥表示，豐原國兒運於2011年由前市長胡志強爭取軍方保甲廠用地，斥資6.2億元，其中中央補助停車設施等7千萬元，興建地上3樓及地3樓建築，其中，一樓有親子餐廳、初動負荷訓練室、25公尺長的標準溫水游泳池，並設有AI防溺系統；二樓為體適能中心、飛輪教室及2至6歲親子探索館；三樓綜合球場，共提供9面球場，可供籃球及羽球使用，並設有電動圍網，讓各球類不會互相干擾，另有兒童多功能球場，提供兒童匹克球及籃球等運動。

豐原國民暨兒童運動中心斥資6.2億元輿建，9月1日開幕。（記者歐素美攝）

豐原國民暨兒童運動中心開幕。（記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕與市政顧問「森林王子」張泰山（左） 一起進行有獎徵答。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法