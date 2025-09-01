為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭礁溪中秋盪鞦韆傳承135年 17日試盪

    礁溪85歲老師傅黃文夫以老藤綁紮固定杉木示範搭建鞦韆架，精湛技藝讓學子嘆為觀止。（礁溪鄉公所提供）

    礁溪85歲老師傅黃文夫以老藤綁紮固定杉木示範搭建鞦韆架，精湛技藝讓學子嘆為觀止。（礁溪鄉公所提供）

    2025/09/01 13:21

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪中秋盪鞦韆活動今年傳承135年，今天在礁溪國小舉行鞦韆架動土，吸引學子圍觀，老師傅黃文夫將在半個月內，搭起2組比賽用的7公尺高鞦韆架，以及另1組4公尺高體驗鞦韆架，預計17日舉行試盪會，10月4日開賽。

    礁溪傳統鞦韆架不用釘子搭建，而是重現綁藤立柱傳統技法，3組鞦韆架搭建過程不易，由礁溪鄉公所邀請85歲老師傅黃文夫率隊搭建，老師傅今動土後，以老藤綁紮固定杉木示範教學，精湛技藝讓學子嘆為觀止。

    礁溪鄉長張永德說，鞦韆架預訂在9月16日搭建完成，隔日舉行試盪會，並在10月4日開賽，當晚還會邀請張秀卿、袁小迪等知名歌手演唱，搭配周邊市集，讓民眾一起體驗礁溪珍貴的盪鞦韆文化；15日開放線上報名，歡迎踴躍挑戰。

    礁溪中秋盪鞦韆活動已有135年，每組鞦韆架前方豎立一根帶有青竹葉的竹篙，篙頂掛著1枚銅鈴，盪鞦韆選手要伸腳踢響鈴鐺，經裁判敲響銅鑼認證，才算成功踢中1次，每年吸引許多好手挑戰及體驗，冠軍將能獲得高額獎金，體驗組則送柚子一顆，踢中鈴鐺另加碼送紀念品，玩的不亦樂乎。

    宜蘭礁溪中秋盪鞦韆活動今年傳承135年，今天在礁溪國小舉行鞦韆架動土，吸引學子圍觀。（礁溪鄉公所提供）

    宜蘭礁溪中秋盪鞦韆活動今年傳承135年，今天在礁溪國小舉行鞦韆架動土，吸引學子圍觀。（礁溪鄉公所提供）

