    首頁　>　生活

    日本台灣後援會號召 跨海善款暖助台南災後重建

    駐大阪辦事處處長洪英傑（右）代轉台南市長黃偉哲感謝信函。（台南市政府提供）

    2025/09/01 13:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南接連受颱風及豪大雨侵襲，日本台灣後援會會長陳天隆發起募款，獲得50位日台人士響應、募得330萬日圓。駐大阪辦事處處長洪英傑今日代表接受，並代表台南市長黃偉哲宣讀及轉交感謝函，表達感謝。

    黃偉哲表示，感謝僑領們人在日本、心在台灣，長期扮演台日友好關係的橋梁。這次風災重創台南，市府整合人力與資源投入災後重建，期盼讓市民早日回復如常生活；感謝日本台灣後援會的深厚關懷，將妥善運用善款助災民重建家園。

    台日因同處颱風地震侵襲地帶，對彼此遭遇的災害感同身受，也總是溫暖扶持彼此，此次台南受風災重創，第一時間就收到來自日本各界慰問，更有許多來自日本的善款湧入支持台南災後重建，在在見證了台灣和日本間堅定的友好情誼。

    陳天隆表示，看到台南受風災襲擊，對災民的艱難感到不捨，因此發起募款，盼集結大家的愛心，以實際行動成為災民堅強的後盾，也希望這份關懷與援助傳遞給災民，更期盼台南未來一切安好，災民朋友早日重拾往昔平安幸福的時光。

    日本台灣後援會一行人前往駐大阪辦事處捐款賑災。（台南市政府提供）

