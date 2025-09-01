母親離世後想翻群組照片 他一開LINE驚見「6字」全消失

通訊軟體LINE在台灣擁有大批用戶，示意圖。（路透）

2025/09/01 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體 LINE 在台灣擁有超過2200萬用戶，近日卻因「照片過期無法讀取」功能再度引發爭議。一名用戶近日淚訴，母親上週過世，想透過群組翻看她生前的照片，卻發現全部顯示「儲存期限已過，故無法讀取照片」，讓他難過又氣憤。

該名網友8月30日以「Line的過期功能到底是誰設計的？」為題在「Dcard」發文表示，長年病痛的母親於上週離世，儘管後期照顧得很辛苦，但媽媽離開時還是讓他非常難過。他與照護人員之間有一個LINE群組，對方平日會上傳母親不同狀況的照片。當時未特別下載保存，直到母親離世後，他才想回頭翻看回憶，沒想到所有檔案已逾期而消失，顯示「儲存期限已過，故無法讀取照片」。

原Po坦言，真的覺得很生氣又難過，生氣這個沒有意義的功能，難過自己為什麼不在剛收到照片的時候存起來，「現在就只能很快速的一點進去用截圖的方式，保留媽媽的一點身影在我的手機相簿裡」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「至少留個預覽圖給我吧，只剩下一個驚嘆號，我連那是什麼圖都不知道」、「LINE真的是史上最破的軟體 備份常常失敗，容量又超大，還不能切換帳號，偏偏工作跟長輩都只能用它」、「同樣都是免費軟體，LINE一堆廣告，還不能簡單地永久保存照片，換個手機登入記錄就會全部消失，Discord、FB都不會有這些問題」。

也有網友緩頰指出，LINE 提供的照片儲存僅屬「暫存服務」，官方為節省雲端成本才設下期限，若要永久保存仍須自行下載。另有人分享「補救撇步」，包括趁圖片尚未完全變成驚嘆號時快速截圖，或利用螢幕錄影功能逐格擷取，雖然無法完全替代原始檔，但至少能保留影像。

