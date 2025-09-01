環境部公布第2屆環評委員 半數為上屆留任 名單一次看

環境部今（1）日公布第2屆環委名單，其中14名專家學者委員中有7位留任，本屆任期將至116年8月31日止。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/09/01 12:51

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部環評大會是各個重大開發案的必經關卡，環評委員身為守門人，肩負環境生態和永續發展的責任；上一屆環評委員於8月底卸任，環境部今（1）日公布第2屆環委名單，其中14名專家學者委員中有7位留任，本屆任期將至116年8月31日止。

依據環境部「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，其中主任委員及副主任委員為當然委員，以及有關機關代表5人，其餘14人則由主任委員就具有環境影響評估相關學術專長及實務經驗之專家學者中聘任。

第2屆環評委員機關代表包括：內政部國土管理署副署長徐燕興、農業部參事戴玉燕、國家發展委員會參事林至美、海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜、行政院公共工程委員會參事陳韻石；加上環境部長彭啓明擔任主任委員、環境部次長葉俊宏為副主任委員。

14位專家學者委員中，留任委員包括：中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺、成功大學環境工程學系教授吳義林、台灣大學環境工程學研究所教授侯嘉洪、東海大學環境科學與工程學系教授張瓊芬、陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授黃志彬、政治大學地政學系兼任教授劉小蘭、台灣大學地質科學系教授劉雅瑄等共7人。

新任7名委員包括：元智大學機械工程學系教授江右君、雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授江鴻龍、台灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授李培芬、中國文化大學森林暨自然保育學系副教授林敏宜、還有中山大學環境工程研究所講座教授高志明、台灣海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴、台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟。

根據「環境部環境影響評估審查委員會組織規程」規定略以「全體委員任一性別比例不得少於1/3」；第2項規定「前項委員任期為2年；其中專家學者委員，續聘得連任1次，每次改聘席次不得少於該等委員人數1/2」。

環境部今（1）日公布第2屆環委名單。（圖擷取自環境部網站）

