通車了！台74線大里東昇里匝道今下午3點開放通行

台74線大里東昇里（六順橋）新設匝道今天舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱（左6）、台中市副市長黃國榮（左7）、立委何欣純（左5）等人都出席剪綵。（記者陳建志攝）

2025/09/01 12:30

〔記者陳建志／台中報導〕為方便台中東區、太平、大里民眾上台74線快速公路，經民代爭取，交通部公路局斥資3.04億，市府出資1.7億，在大里東昇里（六順橋）增設南進匝道，前後歷經2年4個月施工，已在今年6月底完工，今天上午舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱、台中市副市長黃國榮、立委何欣純等民代都出席，未來預估可節省約10分鐘車程，匝道並預計下午3點正式開放通行。

台74線快速公路，太平區路段僅在太平匝道的旱溪街設有南進匝道，再往南則要到大里德芳南路匝道，無法服務東區、東平路與太平路沿線居民的需求，為方便大里、太平、東區的民眾上台74線，經立委何欣純、前立委黃國書等地方民代爭取後，公路局與台中市政府規畫闢設東昇里（六順橋）南進匝道。

公路局斥資3.04億元，在大里環中東路5段闢設「東昇里路段南入匝道」，全長506公尺，工程內容包含橋梁結構、路面、交通標誌、標線及號誌等設施，2023年2月開工，已在今年6月30日完工，並已完成驗收和改善。

公路局今天舉行通車典禮，包括交通部長陳世凱、公路局副局長林聰利、台中市副市長黃國榮、立委何欣純、台中市議員張芬郁、李天生、林德宇、林碧秀、江和樹、陳雅惠和多位里長都出席。

交通部長陳世凱表示，這個匝道完工通車，將能讓大里、太平、東區的民眾更容易上台74線，減少繞行2.6公里，節省約10分鐘車程，這是中央、地方合作的成果，也感謝何欣純委員和地方議員的合力爭取，強調交通部共挹注17億興建包括草湖交流道、十九甲匝道和東昇里（六順橋）匝道讓屯區交通更完善。

何欣純立委表示，2019年時就與前立委黃國書、前交通部長林佳龍到匝道旁的池王宮會勘，關心包括台74線草湖交流道、大里東昇里（六順橋）南進匝道、十九甲北出匝道的設置，很高興草湖交流道已經通車，大里東昇里匝道今天也通車，十九甲北出匝道預計明年2月完工，將能完善大里、太平、東區和霧峰的交通，接下來希望交通部能協助解決國道3號、台74線和中投公路的交通瓶頸。

台中市副市長黃國榮表示，這件工程土地徵收加上平面道路市府共出資1.7億，是中央和地方合作的成果，感謝地主願意以協議價購方式取得土地，讓工程順利進行。#

台74線大里東昇里（六順橋）新設匝道今天舉行通車典禮，預計今天下午3點正式開放通行。（記者陳建志攝）

