建中校長莊智鈞喊話3000學生集中意志 開學日變魔術全場歡呼

今開學第一天，建中學生在社群平台上貼出校長莊智鈞在開學致詞變魔術影片。（截自threads影片）

2025/09/01 13:01

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今開學第一天，台北市建國中學學生在社群平台上貼出校長莊智鈞在開學致詞變魔術影片，莊智鈞在致詞時表示，暑假讀了「牧羊少年的奇幻之旅」，裡面有一句話說：「真心想要完成一件事情的時候，全世界都會聯合起來幫助你。」他希望3000名學生集中意志力，讓硬幣穿越紅色影印紙，「一、二、三，它穿過去了」！引起學生鼓掌歡呼，並在社群平台上說：「第一堂課不是什麼國文數學，而是校長的迷惑行為。」

報導指出，莊智鈞說明，學生面臨大環境壓力，他認為如果只是單純報告或演講，學生恐怕聽不進去，也因此在每年開學典禮都會準備環節，透過簡單表演將理念傳達給學生。

請繼續往下閱讀...

莊智鈞提到，其實這個互動並非什麼魔術，想透過互動盼學生在新學期許新願望，並相信學生可以心想事成。

有關北一女校長陳智源宣布將報名參加明天的大學學測、與應屆考生並肩作戰；建中校長室回應，校長若要成為學生標竿可能需要花很多時間準備，但校長很忙，沒有辦法像學生一樣，莊智鈞也祝福北一女校長「金榜題名」。

相關新聞請見：

北一女校長將參加明年學測 跟高三生並肩作戰

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法